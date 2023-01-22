Anneannesine sorduğu soruyla vahşeti ortaya çıkardı, kemikleri 26 yıl sonra arkeologlar buldu! İşte 76 yaşındaki sanığın ilk ifadesi...

Kahramanmaraş'ta, kendisinden 22 yıldır haber alınamayan Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızı, anneannesi H.F. "Annem nerede?" diye sordu. Anneannesinden "Almanya'ya gitti cevabını alan kız, yaptığı araştırmada annesinin Almanya'ya gittiğine dair bir bilgiye ulaşamayınca nisan ayında emniyete giderek, annesinin kayıp ve öldürülmüş olabileceğini söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan araştırmada Zeynep Tanıdır'ın babası Arap Tanıdır'ın da kayıp olduğu tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulurken, takip edildiklerinden habersiz olan Mehmet Tanıdır, telefonda annesine "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" dedi.
Hemen harekete geçen ekipler, Ballıca Mahallesi'ndeki evde ve bahçesinde kazı çalışması yaptı ancak ceset bulamadı. Kazı çalışmaları sırasında aile fertlerinin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine H.F., oğulları M.T, ile M.T., kızları F.Z., G.E. ile birlikte F.Ç., C.Z. ve G.T. ve gözaltına alındı.
H.F., 7 Ağustos günü polisler tarafından eve götürüldü ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına yer göstermesi yaptı. İş makinesi toprağın yüzeyini aldıktan sonra devreye arkeologlar girdi.
Cesetlerin vücut bütünlüğü bozulmadan çıkarılması için olay yerine getirilen arkeologlar, tarihi eser arar gibi ceset aradı ve çalışmalar sonunda Arap Tanıdır ile kızı Zeynep Tanıdır'a ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden H.F. ile ona yardım ettikleri önce sürülen M.T. ve F.Ç. tutuklandı. Soruşturma sonunda eşi Arap Tanıdır'ın 1997'de av tüfeğiyle, kızı Zeynep Tanıdır'ı ise 2000 yılında zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen H.F. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, M.T. ve F.Ç. hakkında da cinayete yardım etme suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.