Anneannesine sorduğu soruyla vahşeti ortaya çıkardı, kemikleri 26 yıl sonra arkeologlar buldu! İşte 76 yaşındaki sanığın ilk ifadesi...

İLK İFADESİ: "BEN YAPMADIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden H.F. ile ona yardım ettikleri önce sürülen M.T. ve F.Ç. tutuklandı. Soruşturma sonunda eşi Arap Tanıdır'ın 1997'de av tüfeğiyle, kızı Zeynep Tanıdır'ı ise 2000 yılında zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen H.F. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, M.T. ve F.Ç. hakkında da cinayete yardım etme suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.