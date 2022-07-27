Antalya’da binlerce dolar değerinde halılar temizlenmek için tarlaya serildi! Hırsızlardan korumak için başında nöbet taşıyorlar

Türkiye’nin dört bir yanından toplanan Antalya’nın Döşemealtı ilçesine getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim, yaz aylarında restore edilmek ve temizlenmek üzere yüzlerce dönümlük tarım ve boş arazilere seriliyor. Hasadı biten tarım arazileri halı işletmelerinde aralarında yüz yıllık tarihi olanların da yer aldığı halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.Daha sonra güneşe serilen halı ile kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor.

“EN DEĞERLİSİ 6 BİN DOLAR”

Sıcak havada kimyasaldan arındırılması ve yünlerinin beslenmesi sağlanan halılar, tüm işlemlerden geçtikten sonra toplanıp başta ABD ve Avrupa’daki dekorasyonculara satılıyor.

Yüzlerce dönümlük araziye serilen halılar görsel bir şölen de oluşturuyor. Sıralı bir vaziyette aralarında belirli boşluklarla serilen halıların yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de 24 saat nöbet tutuluyor.

Tüm yaz boyunca tarlada tutulan halılar, işletmeye ait güvenlik kameralarınca izleniyor, arazideki çalışanlar tarafından da saat başı etrafı kolaçan ediliyor.

50 yıldır halıcılık yapan Halil Börekçi, yeni dokunmuş halıdan 100 yıllık halıya kadar yaklaşık 50 bine yakın halıyı bu sezon işlemden geçirdiklerini belirtti.