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Antalya’da binlerce dolar değerinde halılar temizlenmek için tarlaya serildi! Hırsızlardan korumak için başında nöbet taşıyorlar

27.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu’nun dört bir yanından gelen 50 bine yakın el dokuması halı ve kilim restore edilip mikroplarından arındırılmak üzere Antalya’ya getirildi. Aralarında fiyatı 100 bin liranın üzerinde olanların da bulunduğu halılar temizlenmek için tarlaya serilirken ABD ve Avrupa’daki dekorasyoncuların ürünleri talebi her geçen gün artıyor. Arazi sahipleri ise milyonluk serveti hırsızlara karşı korumak için nöbet tutuyor.

Türkiye’nin dört bir yanından toplanan Antalya’nın Döşemealtı ilçesine getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim, yaz aylarında restore edilmek ve temizlenmek üzere yüzlerce dönümlük tarım ve boş arazilere seriliyor. Hasadı biten tarım arazileri halı işletmelerinde aralarında yüz yıllık tarihi olanların da yer aldığı halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.Daha sonra güneşe serilen halı ile kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor.

“EN DEĞERLİSİ 6 BİN DOLAR”

Sıcak havada kimyasaldan arındırılması ve yünlerinin beslenmesi sağlanan halılar, tüm işlemlerden geçtikten sonra toplanıp başta ABD ve Avrupa’daki dekorasyonculara satılıyor.
Yüzlerce dönümlük araziye serilen halılar görsel bir şölen de oluşturuyor. Sıralı bir vaziyette aralarında belirli boşluklarla serilen halıların yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de 24 saat nöbet tutuluyor.
Tüm yaz boyunca tarlada tutulan halılar, işletmeye ait güvenlik kameralarınca izleniyor, arazideki çalışanlar tarafından da saat başı etrafı kolaçan ediliyor.
50 yıldır halıcılık yapan Halil Börekçi, yeni dokunmuş halıdan 100 yıllık halıya kadar yaklaşık 50 bine yakın halıyı bu sezon işlemden geçirdiklerini belirtti.
Halıların fiyatlarının kalitesi ve nadirliğine göre değiştiğini aktaran Börekçi, “En değerli halı 6 bin dolar. Bazı halılar güneşlenmede çöp oluyor, bazıları ise daha çok değer kazanıyor. Hepsi el dokuması halı ve kilimler. Yüzde yüz organik, kök boyasıyla boyanmış, içerisine kesinlikle sentetik madde katılmamış ipleri var. Steril havuza konulup 24 saat boyunca mikroplardan arındırılıyor, ardından 7-8 işlemden geçirilip güneşlenmeye konuluyor. Güneşte sabitleştiriciler ve endikatörler arınıyor” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya kilim dokuma kumaş
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