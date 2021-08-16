Antalya'da dehşete düşüren görüntü! Bir anda alev topuna döndüler

Olay, Türkler Mahallesi’ndeki Türkler balıkçı barınağında saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

DUYAN BÖLGEYE AKIN ETTİ

İki teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın iki tekneye daha sıçradı.

ÇOK SAYIDA ARAZÖZ YÖNLENDİRİLDİ İhbar üzerin olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Yangını duyan balıkçıların da bölgeye akın ettiği yangın sebebiyle jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

3 TEKNE KÜLE DÖNDÜ Teknelerden üç tanesi küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir teknedeki yangın da büyümeden söndürüldü.