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  4. Antalya'da dehşete düşüren görüntü! Bir anda alev topuna döndüler

Antalya'da dehşete düşüren görüntü! Bir anda alev topuna döndüler

16.08.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında bulunan tur teknelerinde başlayan yangında 3 tekne küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir tur teknesi söndürüldü.

Olay, Türkler Mahallesi’ndeki Türkler balıkçı barınağında saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

DUYAN BÖLGEYE AKIN ETTİ

İki teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın iki tekneye daha sıçradı.

ÇOK SAYIDA ARAZÖZ YÖNLENDİRİLDİ

ÇOK SAYIDA ARAZÖZ YÖNLENDİRİLDİ
İhbar üzerin olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Yangını duyan balıkçıların da bölgeye akın ettiği yangın sebebiyle jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

3 TEKNE KÜLE DÖNDÜ

3 TEKNE KÜLE DÖNDÜ
Teknelerden üç tanesi küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir teknedeki yangın da büyümeden söndürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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