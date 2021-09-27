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  4. Antalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılar

Antalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılar

27.09.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da park halinde bulunan otomobilin içinde hareketsiz halde yatan kişinin fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm haberini duyan ablası yıkıldı. Bu esnada çevrede bulunan meraklı vatandaşlar ise cenazeyi görmek için birbiriyle yarıştı.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. Cadde üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Çetin Gamsız (61), olduğu öğrenilen kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti.

KARDEŞİNİ GÖRÜNCE YIKILDI

Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup otomobilin yanına gelen Gamsız’ın ablası büyük üzüntü yaşadı.

EĞİLEREK CENAZEYİ GÖRMEYE ÇALIŞTILAR

EĞİLEREK CENAZEYİ GÖRMEYE ÇALIŞTILAR
Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, çalışmaları meraklı gözlerle izledi.
Bir kadın vatandaşın cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin cenazeyi kapatmak üzere kurduğu brandanın altına doğru eğilerek baktığı gözlendi.
Çetin Gamsız’ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İHA
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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