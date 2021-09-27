Antalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılar

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. Cadde üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Çetin Gamsız (61), olduğu öğrenilen kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti.