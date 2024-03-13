Antalya ve Adana AK Parti'ye mi geçiyor? Son anket sonucunu görünce tepkileri olay oldu: Dehşet!

Antalya ve Adana seçim anket sonucu gündem yarattı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kısa bir süre kala MAK Danışmanlık'ın 30 büyükşehirde yapmış olduğu seçim anketinde Antalya'daki sonuçlar adeta olay oldu. Seçimlere iki hafta gibi kısa bir süre kala yapılan ankette CHP'li mevcut başkan Muhittin Böcek'in oy oranındaki erime dikkat çekerken, Adana'daki son durum da gündem oldu. Paylaşılan son anket sonucuna göre iki büyükşehir de el değiştiriyor.
Adana'daki son yerel seçim anketine göre büyükşehir belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçiyor. CHP'li mevcut başkan Zeydan Karalar yüzde 34 oy alırken, AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in oy oranı ise yüzde 35. İYİ Parti'nin yüzde 12 ve DEM Parti'nin yüzde 5'lik oyu da dikkat çekti.
Sözcü TV canlı yayınında Adana'daki anket sonuçlarını yorumlayan Araştırmacı-Yazar Erol Mütercimler, "Adana çok ilginç geldi bana. Dehşet! Niye o hale gelmiş ya?" ifadelerini kullandı.
Antalya'daki anket sonuçları da dikkat çekti. MAK Danışmanlık tarafından yapılan anket sonucuna göre Antalya'yı CHP kaybediyor ve büyükşehir AK Parti'ye geçiyor.
Açıklanan ankette CHP'li mevcut başkan Muhittin Böcek yüzde 34 oy alırken, AK Parti adayı Hakan Tütüncü'nün oy oranı yüzde 41. Antalya'daki yüzde 7'lik fark gündem yaratırken İYİ Parti ve DEM Parti'nin de oy oranlarının yüzde 7 olduğu göerüldü.
Antalya'daki anket sonuçlarıyla ilgili konuşan Gazeteci Nevzat Çiçek, sonuçlara şaşırdığını belirtti. Çiçek şu ifadeleri kullandı;
"Antalya'daki oran bana da çok fazla geldi. Gerçekten nasıl böyle oldu? diye şaşırdım. Fark büyük burada. Antalya'yla ilgili 'Antalya Ne İstiyor?' diye bir sosyal medya hesabı açılmış. Trafik sorunu, altyapı yetersizliği, orman yangınları, düzensiz göçmenler, suyun kireçli olması, elektrik kesintileri falan Antalya'nın genel sorunları olarak çıkmış. Baktığın zaman Antalya'da İzmir gibi ideolojik bir bakış açısı yok.