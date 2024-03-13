Antalya ve Adana AK Parti'ye mi geçiyor? Son anket sonucunu görünce tepkileri olay oldu: Dehşet!

Antalya'daki anket sonuçlarıyla ilgili konuşan Gazeteci Nevzat Çiçek, sonuçlara şaşırdığını belirtti. Çiçek şu ifadeleri kullandı;

"Antalya'daki oran bana da çok fazla geldi. Gerçekten nasıl böyle oldu? diye şaşırdım. Fark büyük burada. Antalya'yla ilgili 'Antalya Ne İstiyor?' diye bir sosyal medya hesabı açılmış. Trafik sorunu, altyapı yetersizliği, orman yangınları, düzensiz göçmenler, suyun kireçli olması, elektrik kesintileri falan Antalya'nın genel sorunları olarak çıkmış. Baktığın zaman Antalya'da İzmir gibi ideolojik bir bakış açısı yok.

