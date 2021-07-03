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AÖL sınav giriş ekranı açıldı mı? İşte AÖL sınav tarihleri...

03.07.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"AÖL sınav giriş ekranı açıldı mı?" sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Öğrencilerin, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılan sınavlardan sadece bir tanesine girme hakkı bulunuyor. Elektronik ortamdan yapılacak sınavlar Türkiye saatine göre ayarlanacak ve aynı anda başlayıp aynı anda sona erecek. İşte AÖL sınav tarihleri...

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri "AÖL sınav giriş ekranı açıldı mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin duyuru yapıldı. Sınav elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki öğrenciler sınava nasıl katılacak? İşte AÖL sınav tarihleri...

AÖF sınav giriş ekranı

3. dönem sınav takvimi açıklandı. Buna göre sınavların, 3 ve 7 Temmuz arasında yapılacağı aktarıldı.
Online olarak gerçekleştirilecek sınavın başlangıcı 3 Temmuz 2021 09.30 olacak. Sınavların bitişinin ise 7 temmuz 2021 saat 23.59 olacağı duyuruldu.
Öğrencilerin aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için gerçekleştirilecek sınavlarda sadece bir tanesine katılım gösterebileceği bildirildi.
Elektronik ortamdan yapılacak bu sınava katılmak isteyen ve yurt dışında yaşayan öğrenciler, Türkiye saatini kontrol edecek ve Türkiye saatine gire sınava giriş yapacak.

ONLİNE SINAV İÇİN NASIL GİRİŞ YAPILIR?

ONLİNE SINAV İÇİN NASIL GİRİŞ YAPILIR?
AÖL sınav giriş ekranına öğrenciler, http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ulaşabilir. Sınava katılmak için öğrenciden talep edilen bilgiler -T.C kimlik numarası ve şifre gibi- girilmelidir. Bunun ardından sınav uygulaması açılacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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