Arabasını sprey boyayla boyamak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Videosu 1 milyondan fazla izlendi

Eğer teknolojik ve sportif yeni nesil arabaların yanında eski duran bir arabanız varsa onu değiştirmeyi veya ona 'makyaj' yapmayı düşünebilirsiniz. Sonuçta herkes arabasının olduğundan çok daha iyi görünmesini ister. İngiliz bir TikTok kullanıcısı olan Forestpompey25 de aynen böyle yaptı. Ancak onun denemek istediği yolun sonu bir felakete çıktı.