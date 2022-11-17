Arabasını sprey boyayla boyamak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Videosu 1 milyondan fazla izlendi

Eğer teknolojik ve sportif yeni nesil arabaların yanında eski duran bir arabanız varsa onu değiştirmeyi veya ona 'makyaj' yapmayı düşünebilirsiniz. Sonuçta herkes arabasının olduğundan çok daha iyi görünmesini ister. İngiliz bir TikTok kullanıcısı olan Forestpompey25 de aynen böyle yaptı. Ancak onun denemek istediği yolun sonu bir felakete çıktı.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, İngiliz TikTok kullanıcısı Forestpompey25, arabanın piyasa değerini artırmak için bir 'makyaj' yapmaya çalıştı. Makyajdan kasıt ise aracını sprey boyayla boyama fikrinden oluşuyordu. Bu fikir söylerken bile kulağa biraz şüphe uyandırıcı gelse de İngiliz adam bunu aracının üzerinde denemeye karar verdi. Beklediğiniz üzere işler istediği gibi gitmedi.
Aracını sprey boya ile boyamaya çalışan kullanıcı, daha sonra izleyicilerine fikrin kötü olduğunu ve "YouTube'da çok daha kolay" göründüğünü açıkladı.
Derken işler daha da kötüye gitti. Yağmur yağmaya başladı ve de sprey boyası bitti. Araç ise eskisinden daha kötü görünüyordu. Bundan daha kötüsünü herhalde hayal bile edemezdi.
Bu noktada kritik bir karar daha verdi. Oje çıkarıcı kullanarak fazla boyayı çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşların ardından boya çıkmaya başlarken, arabası da eskisi gibi görünmeye başladı.
Paylaşılan bilgilere göre, TikTok kullanıcısı ucuz kurtulduğu bu deneyim sonrası aracını satmayı başardı. Kullanıcı, 3 yıldır kullandığı söylediği aracını çevrimiçi olarak 24 saat içinde sattığını iddia etti.