Araştırma sonucu şaşırtıyor: Her gün çay içmek ölümcül hastalık riskini azaltıyor

Çay hem kahvaltıda hem de gün içerisinde en sık içilen içeceklerden. Yaz kış fark etmeden içilen çayın miktarı ülkemizde oldukça fazla. Bu nedenle insanlar bu kadar sık tükettikleri içeceğin faydalarını merak ediyor. En son yapılan araştırmaya göre günde birkaç fincan çay içmek tip 2 diyabet riskini azaltıyor. Çalışma, her gün dört veya daha fazla bardak içmenin diyabet riskini önemli ölçüde azalttığını buldu.
KALP KRİZİ RİSKİNİ DE AZALTIYOR
Çayın diyabet riskini azalttığı bulundu ancak çayın faydaları diyabetle sınırlı kalmıyor. European Journal of Preventive Cardiology isimli dergide yayınlanan araştırmada, haftada üç fincandan fazla çay içenlerde kalp krizi riskinin daha az içenlere oranlara yüzde 20, kalp hastalıklarından ölüm riskinin ise yüzde 22 daha az olduğu bildirildi.
ÇAY İÇMEK ZARARLI GÖRÜNMÜYOR
Çalışmaya dahil olmayan Maryland Üniversitesi Diyabet ve Endokrinoloji Merkezi'nde doçent olan Dr. Kashif M. Munir, “Çay içmek zararlı görünmüyor ve diyabet riskinin azaltılmasında küçük bir fayda sağlayabilir” dedi.
GÜNDE NE KADAR ÇAY İÇİLMELİDİR?
Fazla çay içmek çeşitli yan etkilere neden olabiliyor. Bu neden çay içiminde aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Günde 3 veya 4 bardak çay ideal olarak görülüyor.
ÇAYIN FAYDALARI
SİNDİRİME YARDIMCI OLUR
Çay, sindirimi düzenlemeye yardımcı olur ve ayrıca mide bulantısı ve mide rahatsızlığından ishale kadar birçok sorunu tedavi edebilir. Çay ayrıca bağırsak iltihabını azalttığı gösterilen tanenler içerir. Bu, mide kramplarını yatıştırmaya ve irritabl bağırsak sendromunu tedavi etmeye yardımcı olabilir
AKIL SAĞLIĞINA YARDIMCI OLUR
Düzenli çay tüketimi ayrıca nörolojik hastalık riskini ve stres düzeylerini düşürmeye yardımcı olur. Yeşil çay tüketimi, Parkinson hastalığı ve Alzheimer gibi beyin hastalıkları ile ilişkili bilişsel gerilemeyi önler.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Çay, kimyasal bileşimi sayesinde kilo vermeyi hızlandırmaya yardımcı olur. Çaydaki kafein enerjiyi artırmaya yardımcı olur, böylece egzersizlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz
ENERJİYİ ARTIRIR
Çay, enerjiyi artırmaya yardımcı olabilecek az miktarda kafein içerir. Düşük kafein miktarları, yeşil çayı kafein alımını azaltmak isteyen insanlar için iyi bir seçim haline getirir. Çayın enerji artırıcı özellikleri ayrıca L-theanine olarak bilinen bir amino asit tarafından yönlendirilir.