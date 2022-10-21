Araştırma sonucu şaşırtıyor: Her gün çay içmek ölümcül hastalık riskini azaltıyor

Çay hem kahvaltıda hem de gün içerisinde en sık içilen içeceklerden. Yaz kış fark etmeden içilen çayın miktarı ülkemizde oldukça fazla. Bu nedenle insanlar bu kadar sık tükettikleri içeceğin faydalarını merak ediyor. En son yapılan araştırmaya göre günde birkaç fincan çay içmek tip 2 diyabet riskini azaltıyor. Çalışma, her gün dört veya daha fazla bardak içmenin diyabet riskini önemli ölçüde azalttığını buldu.

KALP KRİZİ RİSKİNİ DE AZALTIYOR

Çayın diyabet riskini azalttığı bulundu ancak çayın faydaları diyabetle sınırlı kalmıyor. European Journal of Preventive Cardiology isimli dergide yayınlanan araştırmada, haftada üç fincandan fazla çay içenlerde kalp krizi riskinin daha az içenlere oranlara yüzde 20, kalp hastalıklarından ölüm riskinin ise yüzde 22 daha az olduğu bildirildi.

ÇAY İÇMEK ZARARLI GÖRÜNMÜYOR

Çalışmaya dahil olmayan Maryland Üniversitesi Diyabet ve Endokrinoloji Merkezi'nde doçent olan Dr. Kashif M. Munir, “Çay içmek zararlı görünmüyor ve diyabet riskinin azaltılmasında küçük bir fayda sağlayabilir” dedi.

GÜNDE NE KADAR ÇAY İÇİLMELİDİR?

Fazla çay içmek çeşitli yan etkilere neden olabiliyor. Bu neden çay içiminde aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Günde 3 veya 4 bardak çay ideal olarak görülüyor.