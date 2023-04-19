AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2023 RESİMLİ: Anne, baba, eşe ve sevgiliye ayetli, hadisli, en yeni ve en güzel Ramazan Bayramı arefe günü mesajları

Arefe günü mesajları, Ramazan Bayramı öncesi arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının yanı sıra Facebook, Twitter ve Instragram gibi sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz en güzel sözler ile en yeni görselleri sizler için derledik. Anne, baba, eşe ve sevgiliye gönderebileceğiniz ayetli, hadisli, en yeni ve en güzel Ramazan Bayramı arefe günü mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni Ramazan Bayramı arefe günü mesajları....
Arefe gününüz kutlu olsuyn. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bu günde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.
Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla... Arefe gününüz kutlu olsun.