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Asgari ücrete zam mı yapılacak? Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek, ne zaman yapılacak? Bakan Vedat Bilgin ne açıkladı?

23.03.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam mı yapılacak? sorusunun yanıtı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuya ilişkin yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Bilgin merak edilen konuya açıklık getirdi. Bu kapsamda Asgari ücrete zam mı yapılacak? Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek, ne zaman yapılacak? Bakan Vedat Bilgin ne açıkladı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Asgari ücrete zam mı yapılacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alan 'asgari ücret ek zammı' ile ilgili beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Peki Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek, ne zaman yapılacak? Bakan Vedat Bilgin ne açıkladı? Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRETE ZAM MI YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yöneltilen bir soru üzerine yaptığı açıklamada asgari ücretin yasal olarak her sene Aralık ayında belirlendiğini belirterek, ""Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullanmıştı.
Asgari ücrete bu yıl yapılan artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının çok önemli olduğunu belirtmişti.
"Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım." diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklamasında "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralıkta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi aralık ayıdır" ifadelerini kullanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün de Gaziantep'te basın mensupları tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM MI GELECEK?

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM MI GELECEK?
Bakan Bilgin 'asgari ücret' konusunda yöneltilen soru üzerine şu açıklamayı yaptı: “Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük.
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