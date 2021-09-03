Aşı yeri neden ağrır? Koronavirüs aşısı sonrası kol ağrısı nasıl geçer?

Koronavirüs aşısı vurulan vatandaşlar aşının ardından yaşadıkları kol ağrısının nedenini merak ediyor. Özellikle Biontech aşısı sonrası kol ağrısına rastlanıyor. Peki koronavirüs aşısı sonrası aşı yeri neden ağrır ve ağrı için çözüm yolu nedir?

AŞI YERİ NEDEN AĞRIR?

Covid 19 aşısı vurulan vatandaşlardan pek çoğu aşı sonrası kol ağrısı yaşadığını ifade ediyor. Vatandaşlar kol ağrısının nedenini merak ederek araştırıyor.

Her aşıda olduğu gibi koronavirüse karşı yapılmış olan aşılarda da en yaygın görülen yan etki kol ağrısı olarak biliniyor. Uzmanlar Biontech aşısının yan etkileri arasında bulunan kol ağrısının kısa bir sürede ve birkaç gün içerisinde geçtiğini ve faydaları sebebiyle mutlaka aşı olunması gerektiğini tavsiye ediyor.

AŞI YERİNİN AĞRISI NASIL GEÇER? Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı, kızarıklık veya şişlik görülmesi durumunda ilk olarak aşı yapılan kolunuzu yükseltmelisiniz. Bu işlem, yan etkilerin hafiflemesinde yardımcı olacaktır. Bununla beraber aşı yapılan yere soğuk uygulayabilirsiniz fakat buzu direkt olarak kolunuzun üzerine koymamalısınız. Soğuk suyla ıslatılmış olan bir havlu size bunun için daha uygun olacaktır.