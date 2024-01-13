'Askerlerimizi doğru kullanıyor muyuz?' dedi, haritada parmağıyla gösterdi: Orayı alırsanız kalpleri gider

"TERÖRİST BUNU BİLİR"

Siz üstleri kurarsanız bir yerlere pusu atarsınız ama alanınız belli olduğu için hep aynı yerlere pus atmaya başlarsınız. Yani değişir hep aynı yerlere gidersin coğrafya değişmeyeceği için ve terörist de bunu bilir hatta sen pusuya girerken senin girdiğin pusuya önceden PKK gelip yerleşir. Seni pusuya düşürür. Bunları da biz yaşadık. Yani şimdi burada gelmek istediğim nokta şu; artık alan hakimiyetini bitirelim böyle kendimizi hedef haline getirmeyelim.