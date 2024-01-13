'Askerlerimizi doğru kullanıyor muyuz?' dedi, haritada parmağıyla gösterdi: Orayı alırsanız kalpleri gider

Dün akşam saatlerinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen haberler yüreklerimizi yaktı. 9 şehit verdiğimiz bölge acı haberlerin ardından masaya yatırılarak uzmanlar tarafından yorumlandı. Sözcü TV'de programa katılan Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz ise Kamışlı ile Haseke arasındaki bölgeyi işaret ederek 'Burayı alırsanız kalpleri gider' ifadelerini kullandı.
Yılmaz, özellikle dikkat çektiği bölge için şu ifadelere yer verdi;
Konu gene aynı şeye geliyor; alan hakimiyeti ve alan kontrolüne geliyor. Şimdi teröristle mücadele terörle mücadele de artık ‘balıkçı’ metodu bitti. Yani alan hakimiyeti balıkçı metodudur.
Siz üstleri kurarsanız bir yerlere pusu atarsınız ama alanınız belli olduğu için hep aynı yerlere pus atmaya başlarsınız. Yani değişir hep aynı yerlere gidersin coğrafya değişmeyeceği için ve terörist de bunu bilir hatta sen pusuya girerken senin girdiğin pusuya önceden PKK gelip yerleşir. Seni pusuya düşürür. Bunları da biz yaşadık. Yani şimdi burada gelmek istediğim nokta şu; artık alan hakimiyetini bitirelim böyle kendimizi hedef haline getirmeyelim.
Hala daha kışa gelmişiz bu birlikleri burada tutuyoruz yani silahlı kuvvetlerimiz çok kahraman silahlı kuvvetlerdir. Bugüne kadar 170 bin terörist öldürmüşler. PKK'nın bir seferdeki mevcudu 4 bin 500 olduğuna göre en az 200 kere PKK'yı yok etmişiz.
Ama terörle mücadele yetmiyor terörü oluşturan vasatı ortadan kaldırmak lazım bu birinci konu ama artık bu ‘balıkçı’ metodu bitti ‘avcı’ metoduna geçtik. Avcı metodu nedir; teröristin yerini belirleyeceksin ve gidip imha edeceksin.