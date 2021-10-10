Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri hangi tarihte açıklanacak?

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılmış olan duyuruda 2021 Kasım askerlik yerleri/celp ve sevklerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Askerlik yerlerinin nasıl ve hangi tarihte öğrenileceği merak konusu. Peki 2021 Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu merak ediliyor. Silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve erbaş/er statüsünde bulunan yükümlülerin askerlik yerleri ve sevk işlemlerinin açıklanacağı tarih ilgiyle takip edilirken, söz konusu tarih Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde açıklanacağı bildirildi. E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra askerlik yerleri öğrenilebilecek.

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere ilan edilecek. Sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.