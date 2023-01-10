Asla yememeniz gereken dondurulmuş yiyecekler! Resmen ölüm saçıyor

Sağlıklı beslenmek veya pratik yemek yapmak için sıklıkla kullanılan donduruculara neredeyse her türlü gıda konuluyor. Ancak bilinçsizce alınan bazı gıdalar sağlığımız için büyük risk oluşturuyor. Uzmanlara göre dondurucuya konulan ve marketlerden dondurulmuş olarak alınan besin değeri oldukça düşük, sodyum, doymuş yağ ve ilave şeker oranı yüksek olan bazı donmuş yiyecekler de vardır.

SAĞLIK RİSKLERİNE DİKKAT

"Bu gıdaların yüksek alımının kardiyovasküler hastalıklar , tip-2 diyabet ve obezite riskini artırdığı gösterildiğinden, bunları daha düşük miktarlarda yemeyi hedeflemeliyiz ."