Asla yememeniz gereken dondurulmuş yiyecekler! Resmen ölüm saçıyor

Sağlıklı beslenmek veya pratik yemek yapmak için sıklıkla kullanılan donduruculara neredeyse her türlü gıda konuluyor. Ancak bilinçsizce alınan bazı gıdalar sağlığımız için büyük risk oluşturuyor. Uzmanlara göre dondurucuya konulan ve marketlerden dondurulmuş olarak alınan besin değeri oldukça düşük, sodyum, doymuş yağ ve ilave şeker oranı yüksek olan bazı donmuş yiyecekler de vardır.
SAĞLIK RİSKLERİNE DİKKAT
"Bu gıdaların yüksek alımının kardiyovasküler hastalıklar , tip-2 diyabet ve obezite riskini artırdığı gösterildiğinden, bunları daha düşük miktarlarda yemeyi hedeflemeliyiz ."
YENMEMESİ GEREKEN DONDURULMUŞ YİYECEKLER
PİZZA
Pizzanın donmuş olanları kalın kabukludur ve genellikle işlenmiş etle kaplanır. Signe, "Bunlar, aşırı miktarda yenildiğinde kardiyovasküler hastalıklar ve obezite riskinin artmasıyla ilişkili olan sodyum ve doymuş yağ açısından yüksektir" dedi.
HAMUR İŞLERİ
Hamur işleri lezzetli bir kahvaltı yemeğidir ve bir fincan çay veya kahve ile mükemmel gider. Ancak Signe, bunların tipik olarak doymuş yağ bakımından yüksek olduğunu söyledi. "Bu, kardiyovasküler hastalık riskini artırır ve tip-2 diyabet ve obezite riskini artırabilecek şeker eklenir" diye ekledi.
DERİN YAĞDA KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Kızartılmış yiyecekler, özellikle ilave koruyucularla dondurulmuş olanlar, lezzetli olsalar da, doymuş yağ ve sodyum bakımından yüksektir. Signe, "Bu gıdalardan çok miktarda tüketmek, kardiyovasküler hastalık ve obezite riskinin artmasıyla ilişkilidir" dedi.
SOSİSLER
Signe, sosislerin doymuş yağ ve sodyum açısından yüksek olma eğiliminde olduğunu söyledi. Çok miktarda yenildiğinde, sosislerin artmış kardiyovasküler hastalık ve obezite riski ile ilişkili olduğunu da sözlerine ekledi.
HAZIR YEMEKLER
Signe, Hızlı ve kullanışlıdırlar, ancak doymuş yağ ve sodyum bakımından yüksek olma eğilimindedirler, bu da büyük miktarlarda yenilirse artmış kardiyovasküler hastalık ve obezite riski ile ilişkilidir dedi.