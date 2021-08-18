Aşure günü ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Aşure gününün önemi

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı 9 Ağustos itibarıyla başladı. İslam aleminin inancına göre bu ay içerisinde çok önemli olayların olduğuna inanılır. Muharrem ayının en önemli günlerinden olan aşure günü ise 7’den 70’e herkesi sevindiriyor. İçerisinde onlarca çeşit meyveyi barındıran aşurenın tadına da doyum olmuyor. Peki “Aşure günü ne zaman?” diyorsanız, cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı verdi.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

9 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla Muharrem ayı başladı. Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10.gününde aşure günü başlamaktadır. Buna göre bu yıl aşure günü 18 Ağustos Çarşamba günü başladı. Yani bugün itibarıyla kazanlarda mis gibi aşureler kaynamaya başlayacak.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR? Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

Muharrem ayının 10.günü olan aşure günü için Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)