AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023: Arkadaşa, eşe, sevgiliye, meslektaşa resimli 5 nisan Dünya Avukatlar Günü kutlama mesajları BURADA!

Resimli Avukatlar Günü mesajları internette araştırılıyor. Siz de çevrenizdeki avukatların bu gününü sosyal medya platformları ya da anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden kutlayabilirsiniz. Arkadaşa, eşe, sevgiliye, meslektaşa göndermeniz için resimli 5 nisan Dünya Avukatlar Günü kutlama mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023'e özel, yeni ve resimli 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü mesajları....
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından ilk kez en geniş katılımı ile birlikte 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir'de yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısında, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak ilan edildi.
5 Nisan 1958'de İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 2 günlük toplantının ardından Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmaları başladı.
Bunlarla birlikte yapılan görüşmeler sonucunda tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan 'Avukatlar Günü' olarak belirlendi.
İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunun 5 Nisan 1878 tarihinde yapılması, bugünün Avukatlar Günü seçilmesinde etkili oldu.
Avukatlar Günü kutlu olsun. Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatlara başarılar dilerim
Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 nisan avukatlar gününü kutlar saygılar kutlarım.
Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.
Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.
Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.