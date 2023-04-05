AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI 2023: Arkadaşa, eşe, sevgiliye, meslektaşa resimli 5 nisan Dünya Avukatlar Günü kutlama mesajları BURADA!

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5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından ilk kez en geniş katılımı ile birlikte 3 Ocak 1934 tarihinde İzmir'de yapılan Türkiye Avukatlar Birliği toplantısında, 5 Nisan tarihi 'Avukatlar Günü' olarak ilan edildi.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

5 Nisan 1958'de İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 2 günlük toplantının ardından Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmaları başladı.

Bunlarla birlikte yapılan görüşmeler sonucunda tesadüf eden tarihler öneri olarak sunularak 5 Nisan 'Avukatlar Günü' olarak belirlendi.

İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunun 5 Nisan 1878 tarihinde yapılması, bugünün Avukatlar Günü seçilmesinde etkili oldu.