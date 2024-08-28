HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Baba katliamı sonrası en acı veda! 3 çocuğunu toprağa veren anneden kahreden sözler: Hanginize yanayım!

Baba katliamı sonrası en acı veda! 3 çocuğunu toprağa veren anneden kahreden sözler: Hanginize yanayım!

28.08.2024 16:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan 'baba katliamı' tüm Türkiye'yi kahretmişti. Babalarının öldürdüğü 3 küçük çocuğun cenazeleri gözyaşları arasında bugün Salihli'de toprağa verildi. Korkunç olayda ağır yaralanan ablaları ise yaşam savaşı verirken, cenazede anne Naciye Akkaplan'ın, "Ben hanginize yanayım" feryatları ise yürekleri dağladı. Katliamı işleyen baba Vesim Şimşek'e de 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde babalarının öldürdüğü 3 çocuğun cenazeleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi. Anne Naciye Akkaplan cenaze töreninde feryat ederek, "Ben hanginize yanayım annem, sana mı yanayım ona mı yanayım. Nira'yı kardeşlerinin arasına gömün, ablası kardeşlerine sahip çık. Hanginize yanacağımı şaşırdım." ifadelerini kullandı.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik

4 ÇOCUĞUNA KURŞUN YAĞDIRDI

4 ÇOCUĞUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün sabah saatlerinde dağlık alandaki zeytinlikte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) evlerine 2 kilometre mesafedeki zeytinliğe getirdi. Ardından yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

BİR SÜRE ÖNCE KAZA GEÇİRMİŞ

BİR SÜRE ÖNCE KAZA GEÇİRMİŞ

Vesim Şimşek'in, eşi Naciye Şimşek ile boşanma aşamasında olduğu, arayıp tekrar bir araya gelmeyi istediği ancak her defasında olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Ayrıca Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirtildi. Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazayla sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Vesim Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca iş yerince tedavisine destek verildiği ifade edildi. Vesim Şimşek'in asıl işinin inşaat ustalığı olduğu da kaydedildi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken ki fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Çocuklarının köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan 2 gün önce babalarının onlara köfte yemek alıp, eve getirdiği, ardından geriye acı hatıra bırakan o fotoğrafı çektirdikleri öğrenildi.

EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAMIŞ

EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAMIŞ

Vesim Şimşek'in ağabeyi evli, 9 çocuk babası inşaat ustası Kasım Şimşek, halen olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Ağabey Şimşek, "Vesim'in çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu. Eşini de seviyordu. Ancak eşiyle 3 aydır ayrılardı. Eşi, babaevine dönmüştü. Vesim, evine dönmesi için çağırdı ancak eşi dönmeyince herhalde böyle cinnet getirdi. Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık" dedi.

"DUYUNCA KANIMIZ DONDU"

"DUYUNCA KANIMIZ DONDU"

Ölenlerin uzaktan akrabası olan Mustafa Karataş da ağabeyinin Vesim Şimşek ile olay sabahı yolda karşılaştıklarını belirterek, "Ağabeyim Şefik Karataş, olay günü saat 06.00 sıralarında işe giderken Vesim'i börekçide görüyor. Ağabeyim hatırını sorunca 'İyiyim amca, çocuklara börek aldım. Şimdi eve gidip, onları doyuracağım' demiş, son kelimeleri bu olmuş. Şen şakrakmış. Böyle bir olayı yapacağı yönünde bir belirti yokmuş. 2 saat kadar sonra da olay oluyor. Duyunca kanımız dondu" diye konuştu. Karataş ayrıca Vesim Şimşek'e 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir Salihli baba
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da deprem! Art arda istifalar... Yönetim 'acil' koduyla toplanıyor

Galatasaray'da deprem! Art arda istifalar... Yönetim 'acil' koduyla toplanıyor

Kayıp Narin için "Sonuca çok yaklaştık" açıklaması geldi

Kayıp Narin için "Sonuca çok yaklaştık" açıklaması geldi

Söyledikleriyle herkesi güldürdü: Umurumda değil, artık patron benim

Söyledikleriyle herkesi güldürdü: Umurumda değil, artık patron benim

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda

İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda

Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay

Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.