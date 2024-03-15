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Bagajı olmayan uçuşa alınmayacak! THY 5 ülke için yeni koşulları duyurdu: İlk kez yurt dışına çıkanlar için Küba hayal oldu

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
15.03.2024 09:51
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Türk Hava Yolları 5 ülkeye uçuşlarla ilgili radikal bir karar aldı. Bu ülkeler için artık yalnızca pasaport ve vize yetmeyecek. Bu ülkelere yolcu kabulünde uygulanan ek kontroller uçuşa kabul sırasında da uygulanacak. Bu kontrolle arasında noter onaylı resmi davet yazısı, bagaj şartı, polis mülakatında uygun cevap verme gibi detaylar bulunuyor. İşte THY açıklaması ve Latin Amerika ülkelerine yolculuk etmeyi düşünenlere yönelik uyarılar...

Türk yolcuların 5 ülkeye uçuşu artık daha zor. THY; Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba ve Brezilya yolcularında aranacak koşulları açıkladı. Bagajı olmayan, transit uçuşu 24 saati geçen, otel rezervasyonu veya dönüş bileti olmayan yolcular uçuşlara kabul edilmeyecek.

Manşet yönlendirme

5 ÜLKEYE UÇUŞLARDA YENİ KOŞULLAR

Son günlerde başta Meksika olmak üzere birçok ülkeye Türk yolcuların kabul edilmediği gündeme gelmişti. Konuyla ilgili olarak THY, Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba, Brezilya varışlı uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize zorunluluğunun dışında bazı ek kontrollerin uygulanmakta olduğunu açıkladı.

Belirlenen ek kontroller sonucunda yolcular için ülkeye giriş reddi verileceği için uçuşa kabul sırasında benzer kontrollerin yapılacağını duyurdu. Havayolu şirketi ülkelere giriş şartlarından herhangi birinin karşılanmaması durumunda, yolcuların ilgili uçuşa kabul noktasında problem yaşayabileceklerini de açıkladı.

VENEZUELA İÇİN NOTER ONAYLI RESMİ DAVET YAZISI

VENEZUELA İÇİN NOTER ONAYLI RESMİ DAVET YAZISI

Konuyla ilgili olarak THY internet sitesinden ülke ülke giriş şartlarının yer aldığı bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmede, “Venezuela Karakas Simon Bolivar Havalimanı varışlı uçuşlar için dikkat edilmesi gereken kurallar, Yolcularımız Karakas Simon Bolivar Havalimanı’nı aktarma noktası veya Venezuela’ya giriş amacıyla kullanabilirler.

Aktarma noktasında, Karakas Simon Bolivar Havalimanı’nda ülkeye giriş yapmadan aktarma uygulaması mevcut değildir. Ülkeye giriş için gerekli genel şartlar ise, Vize( Seyahat amacına uygun), Otel rezervasyonu (Ödemesi yapılmış ve sayahat sürecini kapsayan, dönüş bileti ve noter onaylı resmi davet yazısı gerekmektedir" denildi.

MEKSİKA, BAGAJI OLMAYAN YOLCUYU KABUL ETMEYECEK

MEKSİKA, BAGAJI OLMAYAN YOLCUYU KABUL ETMEYECEK

Yapılan bilgilendirmede Meksika’da ise, yabancı otoritelerce alınan karar doğrultusunda, ülkeye giriş için Meksika Elektronik onay belgesi (aynı belgenin tekrar kullanılmamak şartıyla), otel rezervasyonu ( ödemesi yapılmış ve seyahat sürecini kapsayan), dönüş bileti zorunluluğu bulunuyor.

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