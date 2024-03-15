Bagajı olmayan uçuşa alınmayacak! THY 5 ülke için yeni koşulları duyurdu: İlk kez yurt dışına çıkanlar için Küba hayal oldu

Son günlerde başta Meksika olmak üzere birçok ülkeye Türk yolcuların kabul edilmediği gündeme gelmişti. Konuyla ilgili olarak THY, Venezuela, Meksika, Kolombiya, Küba, Brezilya varışlı uçuşlarda yolcu kabulü için pasaport ve vize zorunluluğunun dışında bazı ek kontrollerin uygulanmakta olduğunu açıkladı.