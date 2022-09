Bağışıklık için birebir: Tansiyonu düzenliyor, kanseri önlüyor

HASTALIKLARIN HIZLI GEÇMESİNİ SAĞLAR

Hücrelerimiz kırmızı pancarda bulunan C vitaminine ihtiyaç duyar ve ihtiyacı karşılanırsa bağışıklık sistemimiz yükselir. Aksi halde enfeksiyon ve stres dönemlerinde plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşer. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor.