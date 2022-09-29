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Bağışıklık için birebir: Tansiyonu düzenliyor, kanseri önlüyor

29.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte sağlıklı sebzelerde artış görülüyor. Sebze tüketiminin artırılması sağlık için büyük önem taşıyor. Çok fazla tüketilmeyen pancar sebzesi de çok faydalı olan sebzeler arasında bulunuyor. Pancarın faydalarını merak ediyorsanız bu habere göz atabilirsiniz.

Pancar, pancar bitkisinin kök kısmıdır. Kış mevsiminin en faydalı sebzeleri arasında olan pancar rengi ve lezzetiyle dikkat çeker. Turşu ve salata olarak sofralarda yer alan pancar yediden yetmişe herkes tarafından tüketilmelidir. Bağışıklık için etkili sonuçlar sağlayan pancar sağlık için oldukça önemlidir. Pancar çok çeşitli hastalıklara karşı iyi gelse de sodyum ve şeker içeriği nedeniyle dikkatli tüketmek gerekir.

PANCARIN FAYDALARI

HASTALIKLARIN HIZLI GEÇMESİNİ SAĞLAR

HASTALIKLARIN HIZLI GEÇMESİNİ SAĞLAR
Hücrelerimiz kırmızı pancarda bulunan C vitaminine ihtiyaç duyar ve ihtiyacı karşılanırsa bağışıklık sistemimiz yükselir. Aksi halde enfeksiyon ve stres dönemlerinde plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşer. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor.

KANSERLE SAVAŞIR

KANSERLE SAVAŞIR
Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösterir. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu serbest radikallere yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalır. Betalain antioksidan özellik göstererek bu serbest radikallerle savaşır ve kalbi korur, kansere karşı savaşır. Ayrıca betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı korur.

KANSIZLIĞI ÖNLER

KANSIZLIĞI ÖNLER
Kırmızı pancarın faydalarından bir diğeri de kansızlık ve demir eksikliği sorunlarının çözümüne destek olması. Alyuvar düzeyini artırdığı gözlemlenen pancar suyunun kan yapımına katkıda bulunması, bu sebzeyi oldukça değerli bir besin haline getiriyor.

BEYİNSEL HASTALIKLARIN RİSKİNİ AZALTIR

BEYİNSEL HASTALIKLARIN RİSKİNİ AZALTIR
İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalır. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma, bunama ve Alzheimer ile ilişkilendirilir. Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronik hale gelirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olur. İçeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynar.

KALP HASTALIKLARIYLA MÜCADELE EDER

KALP HASTALIKLARIYLA MÜCADELE EDER
Kan damarlarını genişletme ve dolayısıyla kan basıncını düzenleme yeteneğine sahip olan kırmızı pancarın faydaları arasında kalp ve damar sağlığını koruma özelliğini sayabilmek mümkün. Öte yandan iyi kolesterolü yükseltmeye de yardımcı olan bu şifa deposu sebzenin kalp rahatsızlıkları ile mücadelede etkili olduğu da bilinmektedir.
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