'Bana maliyeti 200 bin TL' 40 tane yaptırmış! O manzaraya daha fazla dayanamadı, çareyi ilginç yöntemde buldu

Hacı Halimler köyünde yaşayan Mustafa Pekyavuz (65), yol kenarına çöp atanlara ders vermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Mudurnu-Bolu yolu arasında 40 çeşme yaptıran hayırsever Pekyavuz, evinin önündeki çeşmeye de adeta çöp standı kurdu ve çöpleri astı.
Mustafa Pekyavuz, hazırladığı standın üzerine de, "Doğaya attığınız çöpleri bir sonraki gelişinizde burada bulabilirsiniz" yazısını astı.
Pekyavuz, Mudurnu-Bolu yolu üzerinde yaptırdığı tüm çeşmelerde aynı çöp manzaralarının olduğunu belirtti.
Pekyavuz, "Bundan sonra çeşmenin etrafına atılan çöpleri toplayıp bu standa asıyoruz. Bunu gören vatandaşlar çöp atmaz oldu." dedi.
Pekyavuz "Yaz aylarında çocuk bezini dahil buraya atıyorlardı. Şu anda çöp atma işi bitti. Vatandaşlar bilinçlendi." ifadelerini kullandı.
Pekyavuz, "Bir tane çeşmenin bana maliyeti 200 bin lira. Bu bana dokunmuyor ama buraya bir sigara izmariti atılması beni yıkıyor" dedi.