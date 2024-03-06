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  4. 'Bana maliyeti 200 bin TL' 40 tane yaptırmış! O manzaraya daha fazla dayanamadı, çareyi ilginç yöntemde buldu

'Bana maliyeti 200 bin TL' 40 tane yaptırmış! O manzaraya daha fazla dayanamadı, çareyi ilginç yöntemde buldu

06.03.2024 13:34
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde evinin önüne yaptırdığı çeşmenin etrafına atılan çöpleri toplamaktan bıkan bir vatandaş, bu duyarsızlığa ders vermek için çöplerden stant oluşturdu. Mudurnu’ya 40 çeşme yaptırdığı öğrenilen hayırsever, "Bir tane çeşmenin bana maliyeti 200 bin lira. Bu bana dokunmuyor ama buraya bir sigara izmariti atılması beni yıkıyor" dedi.

Hacı Halimler köyünde yaşayan Mustafa Pekyavuz (65), yol kenarına çöp atanlara ders vermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Mudurnu-Bolu yolu arasında 40 çeşme yaptıran hayırsever Pekyavuz, evinin önündeki çeşmeye de adeta çöp standı kurdu ve çöpleri astı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

ÇÖP ATANLARDAN BIKTI, ÇAREYİ BU ŞEKİLDE BULDU

Mustafa Pekyavuz, hazırladığı standın üzerine de, "Doğaya attığınız çöpleri bir sonraki gelişinizde burada bulabilirsiniz" yazısını astı.

Pekyavuz, Mudurnu-Bolu yolu üzerinde yaptırdığı tüm çeşmelerde aynı çöp manzaralarının olduğunu belirtti.

Pekyavuz, "Bundan sonra çeşmenin etrafına atılan çöpleri toplayıp bu standa asıyoruz. Bunu gören vatandaşlar çöp atmaz oldu." dedi.

Pekyavuz "Yaz aylarında çocuk bezini dahil buraya atıyorlardı. Şu anda çöp atma işi bitti. Vatandaşlar bilinçlendi." ifadelerini kullandı.

"BİR TANE ÇEŞMENİN BANA MALİYETİ 200 BİN TL"

"BİR TANE ÇEŞMENİN BANA MALİYETİ 200 BİN TL"

Pekyavuz, "Bir tane çeşmenin bana maliyeti 200 bin lira. Bu bana dokunmuyor ama buraya bir sigara izmariti atılması beni yıkıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Mudurnu çeşme çöp
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