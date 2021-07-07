Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007'de Bodrum'da hayata gözlerini yummuştu. Akarsu'nun ölümünden 6 saat önce kayda alınan videosu ortaya çıkınca "Barış Akarsu kimdir?" , "Barış Akarsu nasıl öldü?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. O görüntülerde Akarsu'nun, yanındakilerle muhabbet ettiği ve 2 hafta daha orada olduğunu, arkadaşlarıyla görüşeceğini söylediği duyuluyor. İşte ayrıntılar...

Barış Akarsu kimdir?

29 Haziran 1979 Amasra doğumlu Barış Akarsu Türk şarkıcı ve oyuncudur. Akarsu küçükken şehre gelen müzisyenleri izleyip onlardan ilham alırdı. Ardından mızıka, flüt, gitar gibi esntrümanları çalmayı öğrendi. Müzik ve spora ilgisi küçük yaşlarda başlayan Akarsu basketbol ve karate ile de ilgilendi.

İlerleyen vakitlerde Karadeniz Ereğli'ye taşınan Akarsu barlarda müzisyenlik yaptı. Aynı zamanda radyo ve televizyon gibi mecralarda programlar hazırları. Garsonluk, barmenlik gibi işlerle uğraştı.

2004 senesinde arkadaşlarının ısrarı üzerine ATV'deki Akademi Türkiye isimli yarışma programına katıldı. Akarsu, Akademi Türkiye'de yarışmacılar tarafından oldukça sevilen bir isim oldu.

Rock ve Anadolu rock tarzında söylediği şarkılarla beğenileri topladı. Seyirci tarafından oldukça sevilen Akarsu yarışmayı birinci olarak bitirdi.