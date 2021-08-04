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  4. Barış Saylak kimdir? Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak kaç yaşında ve nereli?

Barış Saylak kimdir? Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak kaç yaşında ve nereli?

04.08.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararname ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal'ın görevden alındığı ve yerine Barış Saylak'ın atandığı öğrenildi. Bunun ardından Barış Saylak'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alındı ve yerine Barış Saylak geldi. Barış Saylak, Milas'ın Meşelik köyünde doğdu. İşte merak edilenler...

Barış Saylak kimdir?

1967 doğumlu Barış Saylak Milas'ın Meşelik köyünde dünyaya geldi.
54 yaşındaki Saylak, ilkokulu Meşelik köyünde, ortaokul ve liseyi Milas'ta tamamladı.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1989'da mezun oldu.
Saylak 1990'dan 2013'e kadar Milas Belediyesinde Veteriner Hekimlik ve Başkan Yardımcılığı, Encümen Üyeliği ve Nikâh Memurluğu görevini yürüttü.
2014'ten beri Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yapıyor.
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