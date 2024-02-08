Başak Demirtaş kararı sonrası İstanbul'da hesaplar değişti! Son seçim anketinde yüzde 3,5-4'lük oran yer mi değiştiriyor? İmamoğlu cephesinden dikkat çeken sözler

DEM Parti'nin Başak Demirtaş kararı İstanbul'da seçim öncesi kartları adeta yeniden dağıttı. Demirtaş'ın olası adaylığına göre hazırlanan senaryoların hepsi değişirken, seçim hesapları yeniden yapılmaya başlandı. Kulislerde "DEM Parti İstanbul'da ne kadar oy alır?" sorusunun yanıtının kilit bir konuma gelmeye başladığı konuşulurken, gözler CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Murat Kurum arasındaki yarışa çevrildi. Başak Demirtaş'ın aday olmama kararının hangi tarafa ne kadar etki yapacağı merak edilirken, oy oranlarının paylaşıldığı son seçim anketi de dikkat çekti. Peki, muhalefet cephesinin ayrı ayrı adaylarla seçime gireceği İstanbul'da CHP, AK Parti, İYİ Parti, YRP, DEM Parti, Saadet Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin oy oranları nasıl? İşte detaylar...
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul seçimlerinde aday olmak istediğini açıklaması günlerdir konuşulurken, bir haftadır yapılan hesaplar dün tamamen değişti. Başak Demirtaş ve DEM Parti İstanbul'da başka bir ismin adaylığı konusunda anlaşıldığı konusunda açıklama yaptı.
Başak Demirtaş'ın olası adaylığı üzerinden yapılan hesaplar bir anda değişmiş oldu. Bu kez Demirtaş'ın aday olmama kararının İstanbul seçimlerine nasıl bir etki edeceği tartışılırken, DEM Parti'nin alacağı oy oranı şimdiden merak konusu oldu.
İstanbul seçim anketleri ve partilerin oy oranları yakından takip edilirken, SONAR Araştırma'nın yapmış olduğu anket gündem oldu. DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı aday göstermesi ihtimali üzerine yapılan anket çalışmasında oy oranları dikkat çekti.
CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.1
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yüzde 40.6,