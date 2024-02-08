Başak Demirtaş kararı sonrası İstanbul'da hesaplar değişti! Son seçim anketinde yüzde 3,5-4'lük oran yer mi değiştiriyor? İmamoğlu cephesinden dikkat çeken sözler

DEM Parti'nin Başak Demirtaş kararı İstanbul'da seçim öncesi kartları adeta yeniden dağıttı. Demirtaş'ın olası adaylığına göre hazırlanan senaryoların hepsi değişirken, seçim hesapları yeniden yapılmaya başlandı. Kulislerde "DEM Parti İstanbul'da ne kadar oy alır?" sorusunun yanıtının kilit bir konuma gelmeye başladığı konuşulurken, gözler CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Murat Kurum arasındaki yarışa çevrildi. Başak Demirtaş'ın aday olmama kararının hangi tarafa ne kadar etki yapacağı merak edilirken, oy oranlarının paylaşıldığı son seçim anketi de dikkat çekti. Peki, muhalefet cephesinin ayrı ayrı adaylarla seçime gireceği İstanbul'da CHP, AK Parti, İYİ Parti, YRP, DEM Parti, Saadet Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin oy oranları nasıl? İşte detaylar...



