Bayramda AVM açık mı? Kurban Bayramı'nda Alışveriş Merkezleri açık mı, kapalı mı?

Müslümanlar için kutsal sayılan Kurban Bayramı'nın bugün ikinci günü kutlanıyor. Kurban Bayramı kutlamaları coşkuyla devam ederken, bayram tatilinde AVM'ye gidip alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar AVM çalışma saatlerini araştırıyor. Kurban Bayramı tatili 26 Temmuz'da sona erecek. İşte ayrıntılar...

16 Temmuz gece yarısı başlayan Kurban Bayramı tatilinin 26 Temmuz'da sona ereceği, 12 Temmuz'da yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirtildi.

AVM'ler 22.00'da kapanıyor. Ancak AVM'ye göre, kapanış saatleri değişebiliyor. Normal şartlarda AVM'ler 10.00'dan 22.00'a kadar hizmet vermek üzere açık oluyor.