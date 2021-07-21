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Bayramda AVM açık mı? Kurban Bayramı'nda Alışveriş Merkezleri açık mı, kapalı mı?

21.07.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı kutlamaları bayramın ikinci gününde devam ediyor. 16 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı tatili 26 Temmuz'da sona eriyor. Tatilde alışveriş ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşlar AVM'lerin açık olup olmadığını ve AVM çalışma saatlerini araştırıyor. AVM kapanış saatleri değişiklik gösterebiliyor. İşte ayrıntılar...

Müslümanlar için kutsal sayılan Kurban Bayramı'nın bugün ikinci günü kutlanıyor. Kurban Bayramı kutlamaları coşkuyla devam ederken, bayram tatilinde AVM'ye gidip alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar AVM çalışma saatlerini araştırıyor. Kurban Bayramı tatili 26 Temmuz'da sona erecek. İşte ayrıntılar...

AVM'ler bayramda açık mı?

16 Temmuz gece yarısı başlayan Kurban Bayramı tatilinin 26 Temmuz'da sona ereceği, 12 Temmuz'da yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirtildi.
Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle çalışanlar 9 gün izin yapacak.
Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı başladı 23 Temmuz Cuma sona erecek. AVM'ler bayram boyunca açık olacak.
AVM'ler 22.00'da kapanıyor. Ancak AVM'ye göre, kapanış saatleri değişebiliyor. Normal şartlarda AVM'ler 10.00'dan 22.00'a kadar hizmet vermek üzere açık oluyor.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 08.30 / 21.00 arasında hizmet veriyor. BİM ise 09.00/ 21.00 saatleri arasında açık. ŞOK marketin çalışma saatleri 09.00/21.00'dır.
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Kurban Bayramı

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