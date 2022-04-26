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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak, ne zaman başlayacak?

26.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? sorusunun yanıtı Cuma mesai bitimi ile başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak, ne zaman başlayacak? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Çok sayıda vatandaş, 29 Nisan Cuma günü mesai bitimi sonrası yola çıkacak. Peki Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak, ne zaman başlayacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRERTSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'na Bayrama sayılı günler kala köprü ve otoyollar ile ilgili beklenen açıklama yapıldı.
Her sene bayram süresince köprü ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyordu. Uygulama bu yıl da aynı şekilde devam edecek.
Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?
30 Nisan Cumartesi günü saat 00.00'dan 5 Mayıs Perşembe günü saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olacağı aktarıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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