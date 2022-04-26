Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak, ne zaman başlayacak?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Çok sayıda vatandaş, 29 Nisan Cuma günü mesai bitimi sonrası yola çıkacak. Peki Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak, ne zaman başlayacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRERTSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'na Bayrama sayılı günler kala köprü ve otoyollar ile ilgili beklenen açıklama yapıldı.

Her sene bayram süresince köprü ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet veriyordu. Uygulama bu yıl da aynı şekilde devam edecek.

Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.