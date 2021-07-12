12 Temmuz Kabine Toplantısı'nda değerlendirilen kararlardan birisi de otoyollarının ücretsiz olup olmayacağı oldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin akıllardaki soru işaretlerini sildi. Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda hangi yollar ücretsiz? İşte ayrıntılar...

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarının başlangıcında aşılama sürecinin hızla devam ettiğini ve vaka sayıların kontrol altında olduğunu belirtti.

Salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinin başarıyla devam ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan köprülerin ve otoyolların ücretsiz olacağını bildirdi.

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram süreci için uygulanacak olan ücretsiz geçişin cuma gecesi başlayacağını bildirdi.