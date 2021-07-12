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Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda hangi yollar ücretsiz?

12.07.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Temmuz 2021 Pazartesi Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı. "Bayramda otoyollar ücretsiz mi?" , "Bayramda hangi yollar ücretsiz?" sorusunun yanıtını Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında verdi. İşte ayrıntılar...

12 Temmuz Kabine Toplantısı'nda değerlendirilen kararlardan birisi de otoyollarının ücretsiz olup olmayacağı oldu. Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin akıllardaki soru işaretlerini sildi. Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda hangi yollar ücretsiz? İşte ayrıntılar...

Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarının başlangıcında aşılama sürecinin hızla devam ettiğini ve vaka sayıların kontrol altında olduğunu belirtti.
Salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinin başarıyla devam ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan köprülerin ve otoyolların ücretsiz olacağını bildirdi.
Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram süreci için uygulanacak olan ücretsiz geçişin cuma gecesi başlayacağını bildirdi.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülere uygulanacak indirimlerden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan

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