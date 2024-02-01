'Bazı insanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksiciyi vurmuştu! Bakan Koca acı haberi duyurdu

Olay, dün saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde meydana gelmişti. Maskeli ve kapüşonlu D.A., evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye binmişti. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkaran D.A., peş peşe 3 el ateş edip taksici Erge'yi yaralamıştı. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran D.A., Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, boş kovanları aldıktan sonra kaçmıştı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taksici Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



