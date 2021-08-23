HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bekçi alımı ne zaman, bekçi maaşları ne kadar? İşte 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları...

Bekçi alımı ne zaman, bekçi maaşları ne kadar? İşte 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları...

23.08.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımına ilişkin yaptığı açıklamada 2021 yılı içerisinde 10 bin bekçinin istihdam edileceğini duyurmuştu. Bekçi maaşları ilkokul, lise ve üniversite mezunu olmak üzere değişiklik gösteriyor. Çarşı, mahalle bekçisi olmak isteyen binlerce aday konuya ilişkin yapılacak güncel açıklamaları takip ediyor. İşte 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları...

Toplamda 10 bin bekçinin alınacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyurulmuştu. Eğitim derecesine göre farklılık gösteren bekçi maaşları 5.008,221 TL'ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 167 cm boyunda olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak bekçi olmak için gerekli şartların arasında yer alıyor. İşte 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımının ne zaman yapılacağına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

2021 EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az 167 cm boyunda olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * 31 yaşından gün almamış olmak, * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile ihtilas, zimmet, rüşvet, irtikâp, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, dolanlı iflas inancı kötüye kullanmak veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. * Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
* İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL * Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,079 TL * Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,415 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bekçi

En Çok Okunan Haberler

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.