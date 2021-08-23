Bekçi alımı ne zaman, bekçi maaşları ne kadar? İşte 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları...

Toplamda 10 bin bekçinin alınacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından duyurulmuştu. Eğitim derecesine göre farklılık gösteren bekçi maaşları 5.008,221 TL'ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 167 cm boyunda olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak bekçi olmak için gerekli şartların arasında yer alıyor. İşte 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımının ne zaman yapılacağına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

2021 EGM PA BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az 167 cm boyunda olmak, * En az lise veya dengi okul mezunu olmak, * 31 yaşından gün almamış olmak, * Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile ihtilas, zimmet, rüşvet, irtikâp, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, dolanlı iflas inancı kötüye kullanmak veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, * Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. * Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,