Benzin fiyatları güncel liste 30 Mart 2022! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Motorin fiyatları ne kadar? 30 Mart 2022 Çarşamba

Benzin fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Salı günü, akşam saatlerinde akaryakıt fiyatları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunuldu. Peki Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Motorin fiyatları ne kadar? 30 Mart 2022 Benzin fiyatları güncel liste ve ayrıntılar haberimizde...

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 30 MART 2022!

Benzin için yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor. Son gelen 1 lira 68 kuruş zammın ardından benzinin litre fiyatı ise 20 TL'ye dayandı.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR? Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansıyor. 23 Mart Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş zam gelmişti.. Böylelikle benzinin litre fiyatı ise 20 TL'ye dayanmış oldu.

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 30 MART 2022 ÇARŞAMBA Yapılan son açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere (30 Mart) motorine 1,55 TL indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 30 MART 2022 ÇARŞAMBA 23 Mart'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 60 kuruş zam gelmişti. Zam sonrası Ankara ve İstanbul benzin fiyatları artmıştı. 23 Mart'taki zamla İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 Türk Lirası oldu.