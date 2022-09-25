Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı! Kanada'dan geldi, çekiliş yaptı: On binlerce kişi akın etti

İş insanı Mert'in düzenlediği bedava ev çekilişine 23 bin 700 başvurdu. Başvuranlar çekiliş alanına sabahın erken saatlerine akın ederek kalabalık oluşturdu. Çekilişin talihlisi 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, 2+1 dairenin ücretsiz sahibi oldu. Fesih Zeki Mert, "Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonra da her 3 ayda bir Türkiye’de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu. İşte bedava ev çekilişinden görüntüler ve tüm ayrıntılar...