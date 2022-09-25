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  4. Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı! Kanada'dan geldi, çekiliş yaptı: On binlerce kişi akın etti

Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı! Kanada'dan geldi, çekiliş yaptı: On binlerce kişi akın etti

25.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöllü vatandaşları 'bedava ev' heyecanı sardı. Uzun yıllardır Kanada'da yaşayan iş insanı Fesih Zeki Mert, memleketine yatırım yapmak istemesi üzerine bir konut projesi girişimi başlattı. Mert, proje kapsamında kurayla ücretsiz ev verileceğini duyurdu. Bunu duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerine çekiliş töreni alanına koştu. Tören alanında izdiham oluştuğu görülürken Mert, projelerin devam edeceğini belirtti.

İş insanı Mert'in düzenlediği bedava ev çekilişine 23 bin 700 başvurdu. Başvuranlar çekiliş alanına sabahın erken saatlerine akın ederek kalabalık oluşturdu. Çekilişin talihlisi 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, 2+1 dairenin ücretsiz sahibi oldu. Fesih Zeki Mert, "Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonra da her 3 ayda bir Türkiye’de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu. İşte bedava ev çekilişinden görüntüler ve tüm ayrıntılar...

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BİNGÖL'DE 'BEDAVA EV' HEYECANI! SABAHTAN AKIN ETTİLER

Kanada’nın en başarılı ilk 50 şirketin biri olan firmanın sahibi Bingöllü Fesih Zeki Mert, memleketine gelerek yatırım yapmak istedi.
İş insanı Fesih Zeki Mert, kentte konut alanında proje hayata geçirdi.
Kamelyalarla donatılan terası, geniş sosyal alanları, akıllı ev sistemleri ve daha birçok önemli özelliği barındıran projenin açılışında sürpriz yapan Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı.

"3 AYDA BİR DEVAM EDECEĞİZ"

"3 AYDA BİR DEVAM EDECEĞİZ"
Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alana geldi.
23 bin 700 kişinin başvurduğu çekiliş töreninde konuşan Mert şunları söyledi:
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konut site
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