Bir anlık dalgınlıkla yaptı! O da sıklıkla banka hesabına girmediği için durumun sonradan farkına vardı: Onları buluşturan ise sosyal medya oldu

"SIKLIKLA HESABIMA GİRMEDİĞİM İÇİN SONRADAN FARKINA VARDIM"

Bir ay önce işlemin yanlış yapıldığını dile getiren Çelik, “3 sene önce Mardin Mazıdağı’ndan Diyarbakır’ın Çınar ilçesine yerleştim. 1 ay önce hesabıma 12 bin TL’nin geldiğini fark ettim. Bu şahıs Çınarlı bir hemşehrimdi. Ben de sıklıkla hesabıma girmediğim için sonradan farkına vardım. Durumu ben de Çınar’daki sosyal medya hesaplarına aktardım. Allah onlardan razı olsun, yardımcı olarak gönderen kişiye ulaştık” dedi.