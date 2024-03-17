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Bir anlık dalgınlıkla yaptı! O da sıklıkla banka hesabına girmediği için durumun sonradan farkına vardı: Onları buluşturan ise sosyal medya oldu

17.03.2024 13:09
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Çelik, yaklaşık 1 ay önce banka hesabına yanlışlıkla 12 bin TL gönderildiğini fark etti. Sıklıkla hesabına girmediği için sonradan farkına vardığını söyleyen Çelik, hesabına gönderilen parayı sahibine iade etmek için durumu ilçedeki sosyal medya hesaplarına aktardı. Çelik, sosyal medya üzerinden aynı ilçede ikamet ettiği paranın sahibini bularak iade etti. Paranın sahibi Veysi Taş, bir an dalgınlıkla işlemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Çınar ilçesinde yaşayan Mehmet Emin Çelik, yaklaşık bir ay önce banka hesabına 12 bin TL’nin yanlışlıkla gönderildiğini fark etti.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
Manşet yönlendirme

HESABINA YANLIŞLIKLA 12 BİN TL GELDİ! PARAYI SAHİBİNE İADE ETMEK İSTEDİ

Çelik, tanımadığı Veysi Taş tarafından hesabına gönderilen parayı sahibine iade etmek için ilçenin sosyal medya hesabıyla irtibata geçti.

Aynı ilçede yaşayan Taş, sosyal medya üzerinden Çelik’e irtibata geçip paranın gerçek sahibinin kendisi olduğunu söyleyerek, hesap numaralarını kontrol edildiğinde doğru çıkmasıyla paranın iadesi sağlandı.

Çelik, insanlığın ölmediğini belirterek parayı gerçek sahibine iade ettiğini ifade etti.

"SIKLIKLA HESABIMA GİRMEDİĞİM İÇİN SONRADAN FARKINA VARDIM"

"SIKLIKLA HESABIMA GİRMEDİĞİM İÇİN SONRADAN FARKINA VARDIM"

Bir ay önce işlemin yanlış yapıldığını dile getiren Çelik, “3 sene önce Mardin Mazıdağı’ndan Diyarbakır’ın Çınar ilçesine yerleştim. 1 ay önce hesabıma 12 bin TL’nin geldiğini fark ettim. Bu şahıs Çınarlı bir hemşehrimdi. Ben de sıklıkla hesabıma girmediğim için sonradan farkına vardım. Durumu ben de Çınar’daki sosyal medya hesaplarına aktardım. Allah onlardan razı olsun, yardımcı olarak gönderen kişiye ulaştık” dedi.

"BİR AN DALGINLIK"

"BİR AN DALGINLIK"

Paranın sahibi Veysi Taş, 12 bin TL’yi yanlış hesaba gönderirken hasta olan kızının işlemleriyle de bir yandan uğraştığını ve bir an dalgınlıkla işlemi gerçekleştirdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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