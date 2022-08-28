Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı! Kocasının cansız bedenini görünce kahroldu, elini bırakamadı

Kahramanmaraş’taki korkunç kaza sabah saat 05.10’da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.
OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI
Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
"YANINDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"
Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, “Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu” dedi.
Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.
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