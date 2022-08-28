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  4. Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı! Kocasının cansız bedenini görünce kahroldu, elini bırakamadı

Bir aylık evli çifti ölüm ayırdı! Kocasının cansız bedenini görünce kahroldu, elini bırakamadı

28.08.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'tan kahreden kaza haberi geldi. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Batuhan Kılınç, orta refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç ortadan ikiye ayrılırken, genç adam hayatını kaybetti. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Kahramanmaraş’taki korkunç kaza sabah saat 05.10’da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI

Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

"YANINDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

"YANINDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, “Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu” dedi.

Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
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