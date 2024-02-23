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  4. Bir ilçeyi tedirgin eden olay! O korkuyu yaşıyorlar 'İnşallah olmaz'

Bir ilçeyi tedirgin eden olay! O korkuyu yaşıyorlar 'İnşallah olmaz'

23.02.2024 10:35 | Son Güncelleme:
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Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde mart ayı sonunda çiçek açması beklenen badem ağaçları, şubat ayında açtı. Üreticiler durumdan tedirgin oldu.

Çemişgezek ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, ilçede badem ağaçlarının bir çoğu çiçek açtı. Mart ayının sonuna doğru çiçek açması beklenen badem ağaçlarının, şubatta çiçeklendiğini gören üreticiler tedirgin oldu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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TUNCELİ'DE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI, ÜRETİCİ TEDİRGİN

Üreticiler, olası bir don olayı sonrasında çiçeklerinin kuruyup döküleceği ve ürün vermeyeceği korkusu yaşadıklarını dile getirdi.

Çemişgezek ilçesi sakinlerinden Mevlüt Erel şu ifadeleri kullandı: "Ben Çemişgezek ilçesinde ikamet etmekteyim.

Normalde mart ayının sonlarında çiçek açan badem ağaçları, bu yıl şubat ayında çiçek açtı.

Bu hem bizleri hem de üreticilerimizi endişelendiriyor.

İnşallah don vurup ağaçlarımız meyve verme konusunda bizleri ve üreticilerimizi tedirgin etmez diye umut ediyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Üretici Tunceli Çemişgezek badem ağacı
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