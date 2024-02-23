Bir ilçeyi tedirgin eden olay! O korkuyu yaşıyorlar 'İnşallah olmaz'

Çemişgezek ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, ilçede badem ağaçlarının bir çoğu çiçek açtı. Mart ayının sonuna doğru çiçek açması beklenen badem ağaçlarının, şubatta çiçeklendiğini gören üreticiler tedirgin oldu.
Üreticiler, olası bir don olayı sonrasında çiçeklerinin kuruyup döküleceği ve ürün vermeyeceği korkusu yaşadıklarını dile getirdi.
Çemişgezek ilçesi sakinlerinden Mevlüt Erel şu ifadeleri kullandı: "Ben Çemişgezek ilçesinde ikamet etmekteyim.
Normalde mart ayının sonlarında çiçek açan badem ağaçları, bu yıl şubat ayında çiçek açtı.
Bu hem bizleri hem de üreticilerimizi endişelendiriyor.
İnşallah don vurup ağaçlarımız meyve verme konusunda bizleri ve üreticilerimizi tedirgin etmez diye umut ediyorum"