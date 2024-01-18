'Bir ölüm makinası gibi çalışıyorlar' Türkiye, günlük kişi başına düşen ortalama 17.1 adetle sigara kullanımında dünyada 1. sırada! Uzmanlardan kritik uyarı

"BİR ÖLÜM MAKİNASI GİBİ ÇALIŞIYORLAR"

Yapılan açıklamada “Üreticinin önerdiği şekilde kullanıldığında tüketiciyi öldüren ve satışı yasal olan tek ürün tütün. Gelişmiş ülkelerin çok uluslu tütün şirketleri tütün satarak insanları hastalandırıyor ve sonra bu hastalıkların ilaçlarını satarak kazançlarını katlayarak artırıyorlar. Dolayısıyla tütün sektörü kelimenin tam anlamıyla bir sömürü düzeni oluşturmaktadır. Bu firmalar savaşlardan çok daha fazla insanı öldürerek bir ölüm makinası gibi çalışıyorlar” ifadelerine yer verildi.