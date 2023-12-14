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Bir şehir bu korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar... İş insanı cinayetlerden sonra yazıp oğlunu aramış

14.12.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Manisa'da Yunusemre ilçesinin tanınmış iş insanlarından Alaattin Turantekin, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'i ormanlık alanda öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Turantekin'in üç mektup bıraktığı iddia edilirken üzerinde "Oğluma" yazılı olan ve ilk evliliğinden olan oğluna yazmış olduğu mektupta olayın mal paylaşımı yüzünden olduğu ileri sürüldü. Turantekin'in 20 dükkanla bazı gayrimenkullerin tamamını oğluna bıraktığı ve bu nedenle eşiyle arasının açık olduğu iddia edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 65 yaşındaki Alaattin Turantekin, ormanda tartıştığı eşi 58 yaşındaki Tülin Turantekin ve 55 yaşındaki kayınbiraderi Bülent Eslik'i tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etmişti. Bir şehrin konuştuğu korkunç olayda yeni detaylar ileri sürüldü.

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AİLE VAHŞETİNDE ORTAYA ÇIKAN GİZEMLİ MEKTUP

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Alaattin Turantekin'in cinayetlerin ardından yazdığı ve oğluna bıraktığı mektupta cinayetlerin nedeninin kendisine ait olan mülklerin ve arazilerin paylaşımının sebep olduğunu yazdığı öne sürüldü. Şehrin merkezinde yer alan 20 dükkanla bazı gayrimenkullerin tamamını ilk evliliğinden olan oğlu E.E.'ye bıraktığı ve bu nedenle eşiyle arasının açık olduğu da iddia edildi.

EVDEN ALIP ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜ

EVDEN ALIP ORMANLIK ALANA GÖTÜRDÜ

İlçenin tanınan iş insanlarından Alaattin Turantekin, eşi Tülin Turantekin'i arayıp hazırlanmasını istedi ve kendisini evden alacağını söyledi. Sonrasında kayınbiraderi Bülent Eslik'i de arayıp çağırdı. Önce kayınbiraderini, sonrasında da eşini otomobille alan Alaattin Turantekin, ailesiyle beraber atış talimi yaptığı ormanlık alana geldi.

Ardından aralarında tartışma yaşandı ve Alaattin Turantekin önce eşine, sonrasında da kayınbiraderi Bülent Eslik'e ateş etti.

Turantekin, oğlunu arayıp olan mektup bıraktığını söyledi ve kendisini öldürdü.

OĞLUNA BIRAKTIĞI MEKTUPTAKİ DETAYLAR

OĞLUNA BIRAKTIĞI MEKTUPTAKİ DETAYLAR

İddiaya göre; otomobilde yer alan 3 mektuptan üzerinde "Oğluma" yazılı olanda dikkat çeken detaylar vardı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Manisa
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