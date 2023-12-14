Bir şehir bu korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar... İş insanı cinayetlerden sonra yazıp oğlunu aramış

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Alaattin Turantekin'in cinayetlerin ardından yazdığı ve oğluna bıraktığı mektupta cinayetlerin nedeninin kendisine ait olan mülklerin ve arazilerin paylaşımının sebep olduğunu yazdığı öne sürüldü. Şehrin merkezinde yer alan 20 dükkanla bazı gayrimenkullerin tamamını ilk evliliğinden olan oğlu E.E.'ye bıraktığı ve bu nedenle eşiyle arasının açık olduğu da iddia edildi.