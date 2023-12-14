Bir şehir bu korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar... İş insanı cinayetlerden sonra yazıp oğlunu aramış

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 65 yaşındaki Alaattin Turantekin, ormanda tartıştığı eşi 58 yaşındaki Tülin Turantekin ve 55 yaşındaki kayınbiraderi Bülent Eslik'i tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etmişti. Bir şehrin konuştuğu korkunç olayda yeni detaylar ileri sürüldü.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Alaattin Turantekin'in cinayetlerin ardından yazdığı ve oğluna bıraktığı mektupta cinayetlerin nedeninin kendisine ait olan mülklerin ve arazilerin paylaşımının sebep olduğunu yazdığı öne sürüldü. Şehrin merkezinde yer alan 20 dükkanla bazı gayrimenkullerin tamamını ilk evliliğinden olan oğlu E.E.'ye bıraktığı ve bu nedenle eşiyle arasının açık olduğu da iddia edildi.
İlçenin tanınan iş insanlarından Alaattin Turantekin, eşi Tülin Turantekin'i arayıp hazırlanmasını istedi ve kendisini evden alacağını söyledi. Sonrasında kayınbiraderi Bülent Eslik'i de arayıp çağırdı. Önce kayınbiraderini, sonrasında da eşini otomobille alan Alaattin Turantekin, ailesiyle beraber atış talimi yaptığı ormanlık alana geldi.
Ardından aralarında tartışma yaşandı ve Alaattin Turantekin önce eşine, sonrasında da kayınbiraderi Bülent Eslik'e ateş etti.
Turantekin, oğlunu arayıp olan mektup bıraktığını söyledi ve kendisini öldürdü.
İddiaya göre; otomobilde yer alan 3 mektuptan üzerinde "Oğluma" yazılı olanda dikkat çeken detaylar vardı.