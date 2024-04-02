HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bir şehir ne AK Parti ne CHP dedi! Yüzde 22'yle belediyeyi kazandı: Seçimde en yüksek ve en düşük oy oranları dikkat çekti

Bir şehir ne AK Parti ne CHP dedi! Yüzde 22'yle belediyeyi kazandı: Seçimde en yüksek ve en düşük oy oranları dikkat çekti

02.04.2024 15:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart'ın sandık sonuçlarında ilk iki sırada CHP ve AK Parti yer aldı ama bir ilin tercihi iki partiden yana da olmadı. CHP 15 ilde yüzde 50'nin üzerinde oy alırken AK Parti'nin yüzde 50'yi aştığı il sayısı çok daha sınırlı kaldı. Öte yandan CHP en düşük oyunu aldığı şehirlerde yüzde 1-2 bandını gördü, AK Parti'de bu oran daha yüksek oldu. Mansur Yavaş'ın yüzde 60,4 ile ile seçildiği seçimlerde bir ilçede ise adayın yüzde 21 alması seçilmesine yetti.

Türkiye'nin uzun süre konuşacağı 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP ve AK Parti'nin en düşük ve en yüksek oy aldığı iller dikkat çekti. CHP en büyük başarıyı Ankara'da sağlarken en yüksek oy aldığı iller arasında bir Karadeniz şehri de yer aldı. AK Parti en yüksek oyunu Rize'de aldı. Batman'ın tercihi ise bambaşka oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

CHP'nin en yüksek oyu aldığı ilk 5 şehir:

  • Ankara: 60,4
  • Mersin: 59,5
  • Manisa: 57,3
  • Muğla: 55,0
  • Giresun: 54,6

CHP'nin en düşük oyu aldığı ilk 5 şehir:

  • Hakkari: 1,4
  • Şanlıurfa: 1,5
  • Muş: 1,5
  • Batman: 1,8
  • Siirt: 1,9
  • Bitlis: 2,1

AK Parti'nin en yüksek oyu aldığı ilk 5 şehir:

  • Rize: 54,7
  • Trabzon: 51,5
  • Erzurum: 50,4
  • Konya: 49,4
  • Malatya: 49

AK Parti'nin en düşük oyu aldığı ilk 5 şehir:

  • Batman: 12,4
  • Tunceli: 13,3
  • Diyarbakır: 16,8
  • Çanakkale: 18,3
  • Kırıkkale: 23,2

AK PARTİ VE CHP BU ŞEHİRDE DESTEK GÖRMEDİ

AK PARTİ VE CHP BU ŞEHİRDE DESTEK GÖRMEDİ

Batman seçim sonuçlarında ilk üçte yer alan partilerin hiçbirini tercih etmedi. Batman'da sandığa giden seçmenin yüzde %64,52'si tercihini DEM Parti adayı Gülüstan Sönük'ten yana kullanırken en çok oy alan ikinci parti %15,69 ile HÜDA PAR oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim
En Çok Okunan Haberler
AK Parti o iki ilde ne ili ne de ilçe belediyesini alabildi

AK Parti o iki ilde ne ili ne de ilçe belediyesini alabildi

Seans başına aldığı ücret dudak uçuklattı

Seans başına aldığı ücret dudak uçuklattı

AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı!

AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın faciası!

Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın faciası!

Lisedeki kız kavgası feci bitti! Hastanelik olan genç kıza bilişsel bozukluk teşhisi

Lisedeki kız kavgası feci bitti! Hastanelik olan genç kıza bilişsel bozukluk teşhisi

Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti!

Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.