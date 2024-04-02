Bir şehir ne AK Parti ne CHP dedi! Yüzde 22'yle belediyeyi kazandı: Seçimde en yüksek ve en düşük oy oranları dikkat çekti

Türkiye'nin uzun süre konuşacağı 31 Mart yerel seçimlerinden sonra çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP ve AK Parti'nin en düşük ve en yüksek oy aldığı iller dikkat çekti. CHP en büyük başarıyı Ankara'da sağlarken en yüksek oy aldığı iller arasında bir Karadeniz şehri de yer aldı. AK Parti en yüksek oyunu Rize'de aldı. Batman'ın tercihi ise bambaşka oldu.
CHP'nin en yüksek oyu aldığı ilk 5 şehir:
CHP'nin en düşük oyu aldığı ilk 5 şehir:
AK Parti'nin en yüksek oyu aldığı ilk 5 şehir:
AK Parti'nin en düşük oyu aldığı ilk 5 şehir:
Batman seçim sonuçlarında ilk üçte yer alan partilerin hiçbirini tercih etmedi. Batman'da sandığa giden seçmenin yüzde %64,52'si tercihini DEM Parti adayı Gülüstan Sönük'ten yana kullanırken en çok oy alan ikinci parti %15,69 ile HÜDA PAR oldu.