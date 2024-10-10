Birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji'den net uyarı... Fırtına ve beraberinde şiddetli yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il için uyarıda bulundu.

Sağanak yağmur ve gök gürültülü geçireceğimiz hafta sonu için uyarı yapılan bölge sakinlerinin tedbir alması için uyarıda bulundu.

Artvin’de etkili olan soğuk hava ile sağanak yağış Şavşat ilçesinde yerini dolu yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Eskikale, Tepeköy ve Kayadibi köylerinde yoğun şekilde kendini gösterdi. Görevliler iş makinesi yolları temizledi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SON TAHMİNLERE GÖRE:

Ülkemizin kuzey kesimleri, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

12 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.