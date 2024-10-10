HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji'den net uyarı... Fırtına ve beraberinde şiddetli yağmur geliyor

Birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji'den net uyarı... Fırtına ve beraberinde şiddetli yağmur geliyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.10.2024 10:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için uyarısını yaptı! Şiddetli şekilde yaklaşan gök gürültüsü ve yağmur Cumartesi günü kendini gösterecek. Gök gürültülü yağmur beraberinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve sis getirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il için uyarıda bulundu.

Sağanak yağmur ve gök gürültülü geçireceğimiz hafta sonu için uyarı yapılan bölge sakinlerinin tedbir alması için uyarıda bulundu.

Artvin’de etkili olan soğuk hava ile sağanak yağış Şavşat ilçesinde yerini dolu yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Eskikale, Tepeköy ve Kayadibi köylerinde yoğun şekilde kendini gösterdi. Görevliler iş makinesi yolları temizledi.

iStock-471525131

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN SON TAHMİNLERE GÖRE:

Ülkemizin kuzey kesimleri, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

iStock-1475354681

12 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Göz gözü görmeyecek, her yer sis pus

Ekran görüntüsü 2024-10-10 093202

Ekran görüntüsü 2024-10-10 093202

Ekran görüntüsü 2024-10-10 093221

Ekran görüntüsü 2024-10-10 093221

Ekran görüntüsü 2024-10-10 093238

Ekran görüntüsü 2024-10-10 093238
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul Marmara Bölgesi sağanak sis uyarı
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 1.7 milyarlık teklif

Suudi Arabistan'dan Galatasaray'a 1.7 milyarlık teklif

Ne CHP ne AK Parti! Türkiye'de birinci parti artık değişti... Siyasi iklimi en iyi yansıtan anket

Ne CHP ne AK Parti! Türkiye'de birinci parti artık değişti... Siyasi iklimi en iyi yansıtan anket

İnternete ödediği paraya isyan etti! Fatih Altaylı ödediği faturaları paylaştı: Artış yüzde 300

İnternete ödediği paraya isyan etti! Fatih Altaylı ödediği faturaları paylaştı: Artış yüzde 300

Bir şehir bunu konuşuyor! Yurtta kalan kız öğrencilere taciz... Sosyal medyada daha da büyüdü, Vali devreye girdi

Bir şehir bunu konuşuyor! Yurtta kalan kız öğrencilere taciz... Sosyal medyada daha da büyüdü, Vali devreye girdi

Fatih Portakal: "Erdoğan ve Bahçeli'yi tebrik ediyorum"

Fatih Portakal: "Erdoğan ve Bahçeli'yi tebrik ediyorum"

Gusül abdesti aldığı için öldürmüş!

Gusül abdesti aldığı için öldürmüş!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.