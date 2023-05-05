Birçok şirket bu yarışı kazanmanın peşinde... Peki kim galip gelecek? Ağızları açık bırakan bilet fiyatları, dikkat çeken vaatler...

Sovyet kozmonot Yuri Gagarin gezegenimizin sınırlarından çıkan ilk insan olduğunda takvimler 1961'i gösteriyordu. Şimdi, Gagarin'den çok çok sonra, geleneksel turizme gösterilen ilginin yerini yavaş yavaş alması beklenen uzay turizmi çağı konuşuluyor. Her yerden ise sıradan insanları uzay macerasına götürme vaatleri sunan uzay turizmi şirketleri çıkıyor.

SADECE SÜPER ZENGİNLERİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEYMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...

Bu noktada Sir Richard Branson'ın Virgin Galactic'ine ve Jeff Bezos'un Blue Origin'inden stratosferik balon girişimlerine, Uluslararası Uzay İstasyonu gezilerine ve yörünge otellerine kadar bahsedilmesi gereken birçok şey var. Büyük çoğunluğundan bir koltuk kapmak ise sadece süper zenginlerin yapabileceği bir şeymiş gibi görünüyor çünkü biletler fahiş fiyatlara satılıyor. Ancak endüstri geliştikçe bu fiyatların yavaş yavaş düşeceği umuluyor.

HANGİSİ KAZANACAK? YOLCUSUNA KİM, NEYİ VADEDİYOR?

Peki düzenli ticari seferler sunma yarışını kim kazanacak? Hangi şirket, ne vadediyor? İşte İngiliz Daily Mail gazetesinin derlediği bilgilere göre, ticari seyahatleri ilk başlatan olmak için yarışan şirketler ve vadettiği deneyimler...