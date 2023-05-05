Birçok şirket bu yarışı kazanmanın peşinde... Peki kim galip gelecek? Ağızları açık bırakan bilet fiyatları, dikkat çeken vaatler...

Sovyet kozmonot Yuri Gagarin gezegenimizin sınırlarından çıkan ilk insan olduğunda takvimler 1961'i gösteriyordu. Şimdi, Gagarin'den çok çok sonra, geleneksel turizme gösterilen ilginin yerini yavaş yavaş alması beklenen uzay turizmi çağı konuşuluyor. Her yerden ise sıradan insanları uzay macerasına götürme vaatleri sunan uzay turizmi şirketleri çıkıyor.
SADECE SÜPER ZENGİNLERİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEYMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA...
Bu noktada Sir Richard Branson'ın Virgin Galactic'ine ve Jeff Bezos'un Blue Origin'inden stratosferik balon girişimlerine, Uluslararası Uzay İstasyonu gezilerine ve yörünge otellerine kadar bahsedilmesi gereken birçok şey var. Büyük çoğunluğundan bir koltuk kapmak ise sadece süper zenginlerin yapabileceği bir şeymiş gibi görünüyor çünkü biletler fahiş fiyatlara satılıyor. Ancak endüstri geliştikçe bu fiyatların yavaş yavaş düşeceği umuluyor.
HANGİSİ KAZANACAK? YOLCUSUNA KİM, NEYİ VADEDİYOR?
Peki düzenli ticari seferler sunma yarışını kim kazanacak? Hangi şirket, ne vadediyor? İşte İngiliz Daily Mail gazetesinin derlediği bilgilere göre, ticari seyahatleri ilk başlatan olmak için yarışan şirketler ve vadettiği deneyimler...
VIRGIN GALACTIC
- Kalkış yeri: Spaceport America, New Mexico
- Deneyim süresi: 90 dakika
- Dakika başına maliyet: yaklaşık 5 bin dolar
- Yerçekimsiz ortamda yüzme: Yaklaşık 5 dakika
- Manzara: Dünya'ya göz atmak için 17 pencere var
- Yükseklik: 80 km
- Aracın tipi: VSS Unity uzay uçağı
- Teknik olarak uzay mı?: Hayır, 100 km yükseklikte uzayın uluslararası kabul görmüş sınırı olan Kármán çizgisinden 20 km daha kısa
- İlk uçuş: Muhtemelen bu yaz, ama belki de 2024
- Yolcu sayısı: En fazla 6 kişi + 2 pilot
- Sir Richard Branson, 2004'te Virgin Galactic girişimini başlattığından beri uzay turizmi için önemli bir oyuncu oldu.
BLUE ORIGIN
- Bilet fiyatı: 200 bin dolar - 300 bin dolar
- Kalkış yeri: Van Horn, Teksas
- Deneyim süresi: 10 dakika 20 saniye
- Dakika başına maliyet: yaklaşık 20 bin dolar - 30 bin dolar arası
- Yerçekimsiz ortamda yüzme: Evet, 3 dakikalığına
- Manzara: 6 penceresi var
- Yükseklik: 100 km
- Araç tipi: New Shepard roketi
- Teknik olarak uzay mı?: Evet, ama hala yörünge altı.
- İlk uçuş: Halihazırda birkaçı tamamlandı ancak 2024'ten itibaren turistlere yeniden açılması bekleniyor
- Yolcu sayısı: 6
- Gerekli eğitim: 2 gün
- Amazon'un kurucusu Jeff Bezos uzay sektörüne 2000 yılında, Elon Musk'ın SpaceX'i kurmasından iki yıl önce ve Branson'dan dört yıl önce girmişti.
AXIOM SPACE/SPACEX
- Bilet fiyatı: 55 milyon dolar (Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gece başına 35 bin dolar yaşam masrafı dahil)
- Kalkış yeri: Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi
- Deneyim süresi: 8 günü uzay istasyonunda olmak üzere 10 gün
- Dakika başına maliyet: yaklaşık 4 bin dolar
- Yerçekimsiz ortamda yüzme: Birkaç gün
- Manzara: Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan tüm Dünya'nın görüntüsü
- Yükseklik: 400 km
- Araç: Crew Dragon kapsüllü Falcon 9 roketi
- Teknik olarak uzay mı?: Evet
- İlk uçuş: 2022'de 4 veya 5 uçuş daha planlanıyor
- Yolcu sayısı: 4 kişi + bir uçuş lideri
ZEPHALTO
- Bilet fiyatı: 120 bin euro
- Kalkış yeri: Fransa
- Deneyim süresi: 6 saat
- Dakika başına maliyet: yaklaşık 400 dolar
- Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır
- Manzara: atmosferin yüzde 98'inin tadını çıkarmak için altta bulunan geniş panorama penceresi
- Yükseklik: 25 km
- Araç: Celeste adlı bir gemi ile stratosferik balon
- Teknik olarak uzay mı?: Hayır
- İlk uçuş: 2025
- Yolcular: 6 kişi + 2 pilot
- Ekstralar: Fransız şefler tarafından hazırlanan Michelin yıldızlı yemekler ve ünlü bir sommelier tarafından seçilen içecekler
SPACE PERSPECTIVE
- Bilet fiyatı: 125 bin dolar
- Kalkış yeri: Marine Spaceport/Florida sahili
- Deneyim süresi: 6 saat
- Dakika başına maliyet: yaklaşık 350 dolar
- Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır
- Manzara: Panoramik
- Yükseklik: 20 km
- Araç: Balon üzerinde Neptün Uzay Gemisi
- Teknik olarak uzay mı?: Hayır
- İlk uçuş: 2024 yılının sonu
- Yolcu Sayısı: 8
- Ekstralar: Kokteyller, 'şimdiye kadar uzaya açılan en büyük pencereler' ve yatabilen koltuklar