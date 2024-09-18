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  4. Biri 'gözüme kitlendi' dedi, diğeri 'Ölmesi aklımda yoktu' diye kendini savundu! Müzisyen Umut Emre Aytekin davasında anneyi isyan ettiren sözler

Biri 'gözüme kitlendi' dedi, diğeri 'Ölmesi aklımda yoktu' diye kendini savundu! Müzisyen Umut Emre Aytekin davasında anneyi isyan ettiren sözler

18.09.2024 18:43
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İstanbul Güngören'deki restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i döverek ölümüne neden oldukları öne sürülen 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Hayrettin Öztaşçı, "Gözleriyle gözümüze kitlendi, küfürler etti" derken, Ceyhun Tuzcu da "Maktul yerdeyken ben 3-4 tekme vurdum. Ben Hayrettin'i ayırdım. Ölmesi hiç aklımda yoktu." sözleriyle kendini savundu. Sanıkların ifadesi acılı anneyi isyan ettirdi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde müzisyen Umut Emre Aytekin'i döverek öldürdükleri öne sürülen 2 sanık hakim karşısına çıktı. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı, Ceyhun Tuzcu, taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak katıldı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul'un Güngören ilçesinde müzisyen Umut Emre Aytekin'i döverek öldürdükleri öne sürülen 2 sanık hakim karşısına çıktı. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı, Ceyhun Tuzcu, taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak katıldı.

Sanık Öztaşçı, olaydan önceki akşam sanık Ceyhun Tuzcu'yla parkta oturup, şarkı sözü yazdıklarını, telefon şarjı bittiği için restorana gittiklerini belirterek, saat 04.00 sıralarında Tuzcu'nun kahve aldığını söyledi.

"ÖLDÜĞÜNÜ OLAYDAN SAATLER SONRA ÖĞRENDİK"

"ÖLDÜĞÜNÜ OLAYDAN SAATLER SONRA ÖĞRENDİK"

Restoranda masada uyukladığını anlatan Öztaşçı, "Rahmetli masaya geldi. 'Siz yemek mi yediniz?' dedi. Ben kafamı kaldırıp baktım. Ceyhun 'Yok abi, bizden öncekiler yemiştir.' dedi. Maktul bize 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedi. Biz de 'Kahve içiyoruz.' dedik. Sinkaflı küfür ederek, 'Evde için.' dedi. Sonra yerine gitti. Biz kafasının güzel olduğunu anladık. Sonra yine geldi. Gözleriyle gözümüze kitlendi. 'Niye hala buradasınız?' dedi, küfürler etti. Kasaya doğru giderken hala söyleniyordu. Biz de yanına gittik. Ben yumruk attım. Düşecek gibi oldu, düşmesin diye tuttum. Beraber yere düştük. Nefesini kontrol ettiler, yaşıyordu. Öldüğünü olaydan saatler sonra öğrendik." diye konuştu.

Sanık Ceyhun Tuzcu ise restorana kahve almaya gittiğini, masaya geri döndüğünde ise maktulün küfürler edip, 'Dua et o kahveyi suratına çarpmıyorum.' dediğini iddia etti.

"ÖLMESİ HİÇ AKLIMDA YOKTU"

"ÖLMESİ HİÇ AKLIMDA YOKTU"

Maktulün sürekli küfür ettiğini savunan Tuzcu, "Bize 'bekleyin' deyip parmağını sallayarak gitti. Bence, bizim tepsilerimizi aldığımızı fark edip, sokak çocuğu sandığı için bize küfürler etti. Kasaya giderken yine bağıra bağıra bir şeyler söylüyordu. Ona doğru koşmaya başladım. Tam gittiğim an Hayrettin maktule vurdu. Maktul yerdeyken ben 3-4 tekme vurdum. Ben Hayrettin'i ayırdım. Ölmesi hiç aklımda yoktu." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
cinayet Müzisyen
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