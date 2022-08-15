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Böylesi görülmedi: Bir anda üzerine uçtu! Hırsızlık yapmak istedi, neye uğradığını şaşırdı

15.08.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Motosikletinin çalındığını gören kuryenin yaptığı hamle izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedilirken olayda kurye hafif şekilde yaralandı. Motosikleti çalmaya çalışırken neye uğradığını şaşıran şahıs ise kayıplara karıştı. Olay sonrası konuşan kurye, "Kuryelik yapıyorum, motor bana zimmetli, ekmek teknemiz" dedi. İşte kuryenin hırsıza akılalmaz müdahalesi ve sonrasında yaşananlar...

Sosyal medya İstanbul'da gerçekleşen bir hırsızlık olayına kuryenin şaşkınlık yaratan müdahalesini konuşuyor. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde bir şahsın caddedeki motosikleti çalmak üzere olduğu görüldü. Ancak olaya motosikletin kuryesinin yaptığı müdahale izleyen herkeste şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

HIRSIZIN ÜZERİNE UÇTU

gece saatlerinde sipariş getiren Cesur Dursun isimli motosikletli kurye, motosikleti üzerinde anahtarını bırakarak binaya girdi. O esnada motosikletin yanına gelen bir şahıs, sepetini kontrol ettikten sonra üstüne oturdu. Şahıs tam motosikleti çalacağı esnada binadan çıkan

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde 03.30 sıralarında sipariş getiren Cesur Dursun isimli motosikletli kurye, motosikleti üzerinde anahtarını bırakarak binaya girdi. O esnada motosikletin yanına gelen bir şahıs, sepetini kontrol ettikten sonra üstüne oturdu. Şahıs tam motosikleti çalacağı esnada binadan çıkan kurye, kaldırımda duran motosikletinin çalındığını gördü. Bunun üzerine kurye apartmanın merdivenlerinden atlayarak adeta hırsızın üzerine uçtu. Kuryenin atlayışı sonrası hırsız yere düştü. Kurye, merdivenlerden şahsa adeta uçan tekme atarken neye uğradığını şaşıran şahıs kaçarak kayıplara karıştı.

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Olayda kurye hafif şekilde yaralanırken akıllara durgunluk veren anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan motosiklette de hafif hasar oluşurken motor sahibinin kolunda incinme oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

"MERDİVENDEN İNECEĞİME, YUKARIDAN ATLADIM"

Yaşanan olayı anlatan kurye Cesur Dursun, “Dün bir müşterimiz beni aradı. Yedi tane mercimek çorbası istediler, ben de götürdüm. Motorun üstünde anahtarı unuttum. Dalgınlığıma geldi, sonra bir baktım motor sesi geldi içeriye, bina yüksekti. Merdivenden ineceğime, yukarıdan atladım. Yukarıdan atladıktan sonra tekme ile saldırdım. Yarısı ona geldi, yarısı motoruma geldi. Elim kırıldı zannettim, 10-15 dakika yerde uzandım. Kolumu tuttum, elimde bir sıkıntı var zannettim. Motorumun önü kırıldı. Kuryelik yapıyorum, çalıştığım yerde motor bana zimmetli ekmek teknemiz. Gidiş geliş iki dakikalık bir şeydi zaten. Hırsız kaçtı abi yakalayamadım, koşamadım. Aslında koşabilseydim, yakalayabilirdim belki ama elim ağrıdığı için uzandım” dedi. (İHA)

KURYENİN HIRSIZA MÜDAHALESİ KAMERADA

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız İstanbul Zeytinburnu hırsızlık
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