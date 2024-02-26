HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Misafirin 'koku' sözleri ortalığı ayağa kaldırdı: Tam bir meydan kavgası çıktı

Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Misafirin 'koku' sözleri ortalığı ayağa kaldırdı: Tam bir meydan kavgası çıktı

26.02.2024 10:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kağıthane'de akraba ziyaretinde bulunmak isteyen bir aile binaya girince kötü bir kokuyla karşılaştı. Bağırarak tepki gösteren aileye bina sakinleri, "beğenmiyorsanız gidin" dedi. Ardından mahalleye taşınan kavgada ortalık karıştı. İşte detaylar...

Yer İstanbul, Kağıthane... İddiaya göre, misafirliğe gelen ailenin “bina kötü kokuyor” tepkisini bina sakinleri duyunca ortam bir anda gerildi. Birbirine giren aile ile bina sakinleri arasında başlayan kavga sokağa taştı. Meydan kavgasında 7 kişi yaralanırken, polis 4 kişiyi gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube

MİSAFİRİN SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir aile akrabalarına misafirliğe geldi. Binaya giren aile, iddiaya göre kötü kokudan rahatsız olunca bağırarak “bina ne kadar kötü kokuyor” dedi.

Bunu duyan bina sakinleri, aileye “beğenmiyorsanız gidin binadan” diye karşılık verdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

KAVGA BÜYÜDÜ

KAVGA BÜYÜDÜ

Ağız dalaşının büyüyerek küfürleşmenin başlaması üzerine taraflar birbirine girdi. O esnada iddiaya göre bina sakinleri, karşı taraftaki 17 yaşındaki gencin kaşını patlatınca kavga daha da alevlendi.

MEYDAN KAVGASINA DÖNDÜ

MEYDAN KAVGASINA DÖNDÜ

Binadan dışarıya taşan olay adeta meydan kavgasına dönüştü. Kimin kime vurduğu belli olmayan olayda, misafirliğe gelen aile de bina sakinlerden birini çocuğuna saldırdı.

Birçok kişinin yaralandığı olayla ilgili vatandaşların ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken 4 kişiyi de gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kavga koku
En Çok Okunan Haberler
Yerel seçim öncesi Kademeli Emeklilik geliyor! Kimleri kapsayacak?

Yerel seçim öncesi Kademeli Emeklilik geliyor! Kimleri kapsayacak?

Emekliler yarına dikkat, ‘Ankara’da çok gizli tutulan kulis…’

Emekliler yarına dikkat, ‘Ankara’da çok gizli tutulan kulis…’

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor...

2100 yılına kadar kara kışa hasret kalacağız! 1880'den bu yana böylesi ilk kez oluyor...

Büyükelçilik önünde canlı yayın açıp kendini yaktı

Büyükelçilik önünde canlı yayın açıp kendini yaktı

Ankara'da fırtınada feci ölüm! Görüntüler dehşete düşürdü

Ankara'da fırtınada feci ölüm! Görüntüler dehşete düşürdü

Ölümden kaçmak için dolaba sığınmış ama...

Ölümden kaçmak için dolaba sığınmış ama...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.