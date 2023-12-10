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  4. Brand Week'teki sponsorluk krizi sonrası yine Fatih Altaylı vakası! Bu kez Bakan Mehmet Ersoy ve danışmanına tepki gösterdiler

Brand Week'teki sponsorluk krizi sonrası yine Fatih Altaylı vakası! Bu kez Bakan Mehmet Ersoy ve danışmanına tepki gösterdiler

10.12.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da düzenlenen kariyer platformu Brand Week'e TOGG'un sponsor olması ve konuşmacılar arasında gazeteci Fatih Altaylı'nın yer alması bazı kitlelerin tepkisine neden olmuştu. Daha sonra TOGG sponsorluktan çekildiğini duyurmuştu. Bu kez de Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve danışmanı Tayfun Topal'ın Fatih Altaylı ile yuvarlak masada poz vermesine Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu ve Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçaslan tepki gösterdi.

Yeni Şafak Gazetesinin yazarlarından İsmail Kılıçaslan, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve danışmanı Tayfun Topal'ın Fatih Altaylı ile birlikte yemek yemesine tepki gösterirken Gülben Ergen'in 'Boşu Boşuna' şarkısına da atıf yaptı. Haşmet Babaoğlu da tepkisini paylaştı.


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TOGG sponsorluğu sonrası yine Fatih Altaylı vakası! Bu kez Bakan Mehmet Ersoy ve danışmanına tepki gösterdiler

Hatırlanacağı üzere İstanbul'da düzenlenen kariyer platformu Brand Week'e TOGG'un sponsor olması ve konuşmacılar arasında gazeteci Fatih Altaylı'nın yer alması bazı kitlelerin tepkisine neden olmuştu. Daha sonra TOGG sponsorluktan çekildiğini duyurmuştu.

TOGG sponsorluğu sonrası yine Fatih Altaylı vakası! Bu kez Bakan Mehmet Ersoy ve danışmanına tepki gösterdiler

TOGG sponsorluğu sonrası yine Fatih Altaylı vakası! Bu kez Bakan Mehmet Ersoy ve danışmanına tepki gösterdiler

KILIÇASLAN VE HAŞMET BABAOĞLU'NDAN FATİH ALTAYLI TEPKİSİ!

Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu da sosyal medyadan tepkisini dile getirirken: 'Bıktık, ama ne halleri varsa görsünler' ifadesini kullandı. Tartışmalar ve eleştirilerin ardından gazeteci Fatih Altaylı, Twitter'da TT ey listesinde yer aldı.

TOGG sponsorluğu sonrası yine Fatih Altaylı vakası! Bu kez Bakan Mehmet Ersoy ve danışmanına tepki gösterdiler

TOGG sponsorluğu sonrası yine Fatih Altaylı vakası! Bu kez Bakan Mehmet Ersoy ve danışmanına tepki gösterdiler

'BAKAN MÜCADELENİZ UMRUMDA DEĞİL DİYOR'

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçaslan, ODA TV'nin haberini alıntılayarak: 'Boşuna boşuna ah boşu boşuna diye bir şarkı hatırlıyorum. Hepsini geçtim de Fatih Altaylı ile buluşmak nedir? Sizin hassasiyetiniz kavganız mücadeleniz umrumda bile değil demiyorsa ne diyor bize Turizm Bakanı' notunu düştü.

TOGG sponsorluğu sonrası yine Fatih Altaylı vakası! Bu kez Bakan Mehmet Ersoy ve danışmanına tepki gösterdiler

TOGG sponsorluğu sonrası yine Fatih Altaylı vakası! Bu kez Bakan Mehmet Ersoy ve danışmanına tepki gösterdiler
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Haşmet Babaoğlu Mehmet Ersoy togg
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