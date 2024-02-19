Bu 3 şeyi yapanın kanser riski %61 azalıyor! 3 yıl boyunca denediler... Araştırma sonucu ortaya çıktı

Aynı çalışmada, sadece D vitamini (%26), ya da sadece omega-3 (%30), ya da sadece ev egzersizi (%24) alan gruplarda invasiv kanser gelişiminin risk katsayısında daha düşük bir düşüş görüldü. Ancak bu üç müdahale birlikte kullanıldığında invaziv kanser riskinde %61 oranında bir azalma görüldü.