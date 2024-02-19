Bu 3 şeyi yapanın kanser riski %61 azalıyor! 3 yıl boyunca denediler... Araştırma sonucu ortaya çıktı

70 yaş üzeri kişilerde yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. İsviçre'nin Zürih, Yaşlanma ve Hareketlilik Merkezi Üniversitesi'nde yapılan araştırmada teste tabi tutulan kişilerde 3 yıl boyunca 3 değişiklik yaptılar. Bunlar balık yağı, D vitamini ve son olarak haftada 5 gün 30 dakika basit ev egzersizi yapmak. Bunu yapan ve yapmayan gruplar karşılaştırıldı. Bunun sonucunda 3 boyunca değişiklik yapılan 3 kişide kanser riskinin %61 oranında azaldığı gözlemlendi.
Yaşlılarda invaziv kanser riskini azaltmak için klinik denemede ilk kez D vitamini, omega-3 ve basit bir ev egzersiz programı kombinasyonu çalışıldı. Sadece üç yılda D vitamini + omega-3 + ev egzersizi alan grupta plaseboya kıyasla invaziv kanser riski %61 azaldı.
Aynı çalışmada, sadece D vitamini (%26), ya da sadece omega-3 (%30), ya da sadece ev egzersizi (%24) alan gruplarda invasiv kanser gelişiminin risk katsayısında daha düşük bir düşüş görüldü. Ancak bu üç müdahale birlikte kullanıldığında invaziv kanser riskinde %61 oranında bir azalma görüldü.
Bu müdahale çalışmasının ilginç bir nüansı, araştırmacıların günlük doz başına 1000 mg içeren bir omega-3 takviyesi kullanmalarıdır. D3 vitamini bu çalışmada günlük orta dozda 2000 IU kullanıldı. Doktorunuza danışmadan kullanmak yine de önerilmemektedir.
Çalışmada egzersiz çok basitti, karmaşık ekipman gerektirmeyen ve minimum zaman tüketimiyle ev yaşam tarzı programına kolayca dahil edildi. Programda haftada 5 kez yapılacak 5 egzersiz yer aldı. Ortalama egzersiz süresi 30 dakikadır.