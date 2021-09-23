Bu adada yalnızca bir kişi yaşıyor! İşte dünyanın en ıssız yerleri...

Oldukça az kişinin yaşadığı yerler ilginizi çekiyor mu? Sable adası, dünyanın en ıssız bölgeleri arasında yer alıyor. Bu adada yalnızca bir kişi yaşıyor. Sable adası gibi ıssız birçok lokasyon varken dünyanın korkutucu ve az nüfuslu bölgelerini yazımızda sizler için derledik. İşte detaylar...

İŞTE DÜNYANIN EN ISSIZ YERLERİ

Oymyakon Oymyakon, Rusya'da bulunan bir kasabadır. Ortalama sıcaklığın -58 dereyi bulduğu bu kasaba dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biridir. Yolculuğu birkaç gün süren bu kasabada yalnızca 500 kişi yaşıyor.

Ittoqqortoormiit Grönland'ın uzak bir noktasında yer alan Ittoqqortoormiit, dünyanın en ıssız yerlerinden birisi. Yaklaşık 345 kişiye ev sahipliği yapan bu kasabaya helikopterle ulaşım sağlanıyor.

Tristan da Cunha Tristan da Cunha, yerleşim yeri olarak kullanılan karaya en uzak adası konumunda. Tristan da Cunha, Birleşik Krallık'a ait aktif volkanik kökenli bir adadır ve nüfusu yaklaşık 275 kişidir. Buraya ulaşmak için 2.787 kilometrelik bir yolculuk yapmak gerekiyor.

Villa Las Estrellas Villa Las Estrellas kasabası Antartika'da bulunuyor. Şili'ye bağlı yerleşim yeri olan bu kasabada daha çok bilim insanları yaşıyor. Bu yerin nüfusu yazın 150 kişiyi, kışın ise 80 kişiyi buluyor.