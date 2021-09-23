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Bu adada yalnızca bir kişi yaşıyor! İşte dünyanın en ıssız yerleri...

23.09.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızlığı seviyor musunuz? Sadece bir kişinin yaşadığı bir ada olduğunu daha önce duymuş muydunuz? Dünyanın bazı bölgeleri oldukça ıssız ve yaşayan insan sayısı oldukça az. Örneğin Rusya'da bulunan bir kasabada yalnızca 500 kişi yaşıyor. Bu kasabanın ortalama sıcaklığı ise -58 dereceyi buluyor.

Oldukça az kişinin yaşadığı yerler ilginizi çekiyor mu? Sable adası, dünyanın en ıssız bölgeleri arasında yer alıyor. Bu adada yalnızca bir kişi yaşıyor. Sable adası gibi ıssız birçok lokasyon varken dünyanın korkutucu ve az nüfuslu bölgelerini yazımızda sizler için derledik. İşte detaylar...

İŞTE DÜNYANIN EN ISSIZ YERLERİ

Oymyakon

Oymyakon
Oymyakon, Rusya'da bulunan bir kasabadır. Ortalama sıcaklığın -58 dereyi bulduğu bu kasaba dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biridir. Yolculuğu birkaç gün süren bu kasabada yalnızca 500 kişi yaşıyor.

Ittoqqortoormiit

Ittoqqortoormiit
Grönland'ın uzak bir noktasında yer alan Ittoqqortoormiit, dünyanın en ıssız yerlerinden birisi. Yaklaşık 345 kişiye ev sahipliği yapan bu kasabaya helikopterle ulaşım sağlanıyor.

Tristan da Cunha

Tristan da Cunha
Tristan da Cunha, yerleşim yeri olarak kullanılan karaya en uzak adası konumunda. Tristan da Cunha, Birleşik Krallık'a ait aktif volkanik kökenli bir adadır ve nüfusu yaklaşık 275 kişidir. Buraya ulaşmak için 2.787 kilometrelik bir yolculuk yapmak gerekiyor.

Villa Las Estrellas

Villa Las Estrellas
Villa Las Estrellas kasabası Antartika'da bulunuyor. Şili'ye bağlı yerleşim yeri olan bu kasabada daha çok bilim insanları yaşıyor. Bu yerin nüfusu yazın 150 kişiyi, kışın ise 80 kişiyi buluyor.

Palmerston Adası

Palmerston Adası
Palmerston, Cook Adaları'nın bir parçasıdır. Yaklaşık olarak 57 kişiye ev sahipliği yapan bu ada, dünyanın en ıssız yerleşim yerleri arasında işaret ediliyor. Pasifik'in ortasında yer alan bu adada yalnızca iki telefon var. Bu adada internet erişimi dört saat ile kısıtlı.
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Anahtar Kelimeler:
Adalar
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