HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bu görüntüler İstanbul'dan: Motosikletin arkasına banyo küveti bağladı, eşya taşıdı! "Böyle bir saçmalık yok"

Bu görüntüler İstanbul'dan: Motosikletin arkasına banyo küveti bağladı, eşya taşıdı! "Böyle bir saçmalık yok"

24.03.2024 12:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kameralar ilginç bir olayı kaydetti. Eyüpsultan Sahilyolunda bir motosiklet sürücüsü, motosikletin arkasına bağladığı banyo küvetiyle eşya taşıdı! "Böyle bir saçmalık yok" şeklindeki konuşmaların yansıdığı görüntülerde, görüntüleri çeken sürücü "Hiçbir uyarı ışığı yok. Hızlı gelseydik vuracaktık" diye konuştu. Maltepe Fındıklı'da kaydedilen ikinci bir görüntüde ise bu sefer başrolde bir servis şoförü vardı. İşte o anlar...

Görüntüler, Eyüpsultan ve Maltepe'de farklı tarihlerde kaydedildi.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

EŞYA TAŞIDI AMA BANYO KÜVETİYLE!

Eyüpsultan Sahilyolunda bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Sürücü motosikletin arkasına bağladığı banyo küvetiyle eşya taşıdı.

Görüntüleri çeken sürücü "Hiçbir uyarı ışığı yok. Hızlı gelseydik vuracaktık" diye konuştu.

SERVİS ARACI İPLE KOLTUK ÇEKTİ

SERVİS ARACI İPLE KOLTUK ÇEKTİ

Maltepe Fındıklı'da kaydedilen ikinci görüntüde ise, servis şoförü aracının arkasına bağladığı koltuğu çekti.

Sürücü yerde sürükleyerek çektiği koltukla, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Eyüpsultan motosiklet banyo küveti
En Çok Okunan Haberler
Kadir İnanır bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı

70 bin liraya katliam: "Para için yaptım"

70 bin liraya katliam: "Para için yaptım"

Emeklilere zamlı ödemeler için dikkat çeken tahmin: "22 bin TL'yi bulabilir!"

Emeklilere zamlı ödemeler için dikkat çeken tahmin: "22 bin TL'yi bulabilir!"

CİMER'e başvurdu, anında çözüldü! 'Bu kızı istiyorum ama alamıyorum'

CİMER'e başvurdu, anında çözüldü! 'Bu kızı istiyorum ama alamıyorum'

Seçime son düzlükte gündem Gezeravcı! "TCG Anadolu gibi gezdiriyorlar"

Seçime son düzlükte gündem Gezeravcı! "TCG Anadolu gibi gezdiriyorlar"

Kan donduran vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kan donduran vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.