Bu güzellik hatalarına dikkat! Daha bakımlı görünmek için yapıyoruz ama 20 yaş yaşlı gösteriyor

Makyajlar, giyilen kıyafetler, saç şekilleri ve rengi tüm görünümü baştan aşağıya değiştirebiliyor. Herkese yakışan stil farklılık gösteriyor. Ancak bazı güzellik hataları daha güzel görünmemizi sağlarken aynı zamanda olgun görünmemize sebep olabiliyor. Olduğunuzdan çok daha yaşlı görünmenize yol açan bu hatalardan uzak durmak ve kendinize en yakışan stili bulmak görünümüzü çok daha bakımlı bir hale getirebilir. Olumlu Bak'ın içeriğine göre daha yaşlı görünmemize neden olan ufak hatalardan uzak durmak gerekiyor.

YAŞLI GÖSTEREN GÜZELLİK HATALARI

BRONZLAŞMAK Bronzlaşmış cilt, birçok insanı süper çekici gösterir. Üstelik güneşin sağladığı D vitamini kendinizi harika hissetmenizi sağlayabilir. Ancak çok fazla güneşe maruz kalmak cildinizi olumsuz etkiler ve daha yaşlı görünmenize neden olabilir. Örneğin Victoria Beckham, aşırı bronzlaşmanın kendisini yaşlı gösterdiği için artık doğal ten rengini tercih ettiğini itiraf etti. Öte yandan, cilt tipinize göre tasarlanmış uygun bir cilt bakım rutini ile hafif bir bronzluk sizi daha da ince gösterebilir. Bu nedenle , yeterli koruma ve sabır olmadan kendinizi güneşe maruz bırakmamanız önerilir.

SİYAH KIYAFETLER Ne giyecekleri konusunda kararsız kalan kişiler siyah kıyafetleri her şeyle kombinleyerek şık ve zarif görünmelerini sağladığına dair yaygın bir inanış olduğu için sıklıkla tercih ediyor. Zaman geçtikçe cilt biraz daha solgun görünmeye başlar. Ve tamamen siyah kıyafetler sizi donuk ve hatta bitkin gösterebilir. Aynı zamanda kırışıklıkları da vurgular. Bunu önlemek için kıyafetinize renkli bir giysi ekleyebilirsiniz. Cilt tonunuza bağlı olarak mavi veya kırmızıyı tercih edebilirsiniz. Bu basit ipucu yüzünüzü aydınlatacak. Ve alıştığınızda, siyahı gri veya lacivert gibi sizi daha ince gösterebilecek diğer koyu renklerle değiştirebilirsiniz.

KOYU MAKYAJ Yüz kusurlarını gizlemek söz konusu olduğunda makyaj harika bir araçtır. Ayrıca en iyi özelliklerinizi vurgular. Bunu göz önünde bulundurarak gereğinden fazla makyaj yapabilir veya düz ve ağır renkleri tercih edebilirsiniz. Bu mutlaka kötü değildir, ancak sizi daha yaşlı gösterebilir. Aksine, yaşlandıkça, neredeyse doğal görünen parlak, nemli bir cilde sahip olmak daha kolaydır. Makyajsız modayı denemeye cesaretiniz yoksa mat, yumuşak, açık tonları tercih edin. Eğer sizi endişelendiren şey yağlı görünümse, sadece göz çevrenize ve alnınıza pudra uygulayın. Kritik alanların kırışmasını önleyerek doğal bir ışıltıyı korumanın basit bir yolu.

BÜYÜK ÇİÇEK BASKILARI Çiçek baskılar her zaman moda olsa da, daha yaşlı görünmek istemiyorsanız belirli türlerden kaçınmalısınız. Uzman bir modacıya göre "büyük, hantal ve cesur çiçek baskılar sizi çok daha yaşlı gösteriyor." Bunu önlemek için, taze görünmenizi sağlayacak narin ve küçük baskıları seçin. Genç bir tarz için geometrik ya da soyut desenleri de tercih edebilirsiniz.