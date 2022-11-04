Bu karışımı yapanların evine 1 sene böcek girmiyor! Evdeki böceklerden kurtulmak için her sene uygulayın

Evdeki böcekler ne yaparsam yapayım gitmiyor diyorsanız bu karışımı hemen denemelisiniz! İnatçı böceklerin kökünü kurutacak bu karışım sayesinde evinize bir yıl boyunca hiçbir böcek gelmeyecek. Karışımın etkili olması için 4-5 gün üst üste uygulamanız gerekiyor. Özellikle hamam böcekleri ve benzer böcekler üzerinde oldukça etkili olan bu karışım sayesinde tüm böceklerden kurtulacaksınız. Ancak bu karışımdan önce yapmanız gereken birkaç basit adım bulunuyor.

EVDEKİ BÖCEKLERDEN KURTULMAK İÇİN

Çöp kutusunu günde bir boşaltmalısınız. Özellikle mutfaktaki yüzeylerde yağ, şerbet ya da bal gibi yapışkan alanları temizlemelisiniz. Bulaşıkları koku yaymaması için yemekten sonra hemen yıkamalısınız.

Evi, özellikle de mutfağı temiz ve sık sık havalanmış tutmalısınız. Evde nem ve su akıntısı olmamalı. Köşe bucaktaki ıslaklıklar, lavabo altındaki nemli yerler böceklerin en sevdiği yerler arasındadır. Açıkta yemek, kesilmiş meyve sebze ya da çöp olmamalıdır.

BÖCEKLERİ YOK EDEN KARIŞIM

Bu doğal ilacı kullanarak 4-5 günde evdeki tüm hamam böceklerinden kurtulacaksınız. Birçoğu evden kaçmış olacak. Ayrıca kaçmayanları da ölü bulacaksınız. Böcek kovucu karışım tarifi;

Malzemeler

1 tane soğan

1 çay kaşığı karbonat

Soğanı ince ince doğrayın. Üzerine karbonatı ekleyip uzun süre karıştırın. Her gün bu karışımı evinizin 4-5 yerine paylaştırarak dökün ve dağıtın. Bu işlemi her gün yenilediğiniz taktirde böcekleri artık görmeyeceksiniz.