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Bu karışımı yapanların evine 1 sene böcek girmiyor! Evdeki böceklerden kurtulmak için her sene uygulayın

04.11.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böcekler hem istenmeyen görüntülere hem de sağlık için zararlı durumlara yol açabiliyor. Evde istenmeyen böcekler yılın her mevsiminde görülebiliyor. Evdeki böceklerden kurtulmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Her sene yapacağınız oldukça kolay karışım ile 1 sene boyunca böceklerden uzak durabilirsiniz.

Evdeki böcekler ne yaparsam yapayım gitmiyor diyorsanız bu karışımı hemen denemelisiniz! İnatçı böceklerin kökünü kurutacak bu karışım sayesinde evinize bir yıl boyunca hiçbir böcek gelmeyecek. Karışımın etkili olması için 4-5 gün üst üste uygulamanız gerekiyor. Özellikle hamam böcekleri ve benzer böcekler üzerinde oldukça etkili olan bu karışım sayesinde tüm böceklerden kurtulacaksınız. Ancak bu karışımdan önce yapmanız gereken birkaç basit adım bulunuyor.

EVDEKİ BÖCEKLERDEN KURTULMAK İÇİN

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  • Çöp kutusunu günde bir boşaltmalısınız. Özellikle mutfaktaki yüzeylerde yağ, şerbet ya da bal gibi yapışkan alanları temizlemelisiniz. Bulaşıkları koku yaymaması için yemekten sonra hemen yıkamalısınız.

  • Evi, özellikle de mutfağı temiz ve sık sık havalanmış tutmalısınız. Evde nem ve su akıntısı olmamalı. Köşe bucaktaki ıslaklıklar, lavabo altındaki nemli yerler böceklerin en sevdiği yerler arasındadır. Açıkta yemek, kesilmiş meyve sebze ya da çöp olmamalıdır.

BÖCEKLERİ YOK EDEN KARIŞIM

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Bu doğal ilacı kullanarak 4-5 günde evdeki tüm hamam böceklerinden kurtulacaksınız. Birçoğu evden kaçmış olacak. Ayrıca kaçmayanları da ölü bulacaksınız. Böcek kovucu karışım tarifi;

Malzemeler

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Soğanı ince ince doğrayın. Üzerine karbonatı ekleyip uzun süre karıştırın. Her gün bu karışımı evinizin 4-5 yerine paylaştırarak dökün ve dağıtın. Bu işlemi her gün yenilediğiniz taktirde böcekleri artık görmeyeceksiniz.

BÖCEKLERİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN YAPILACAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DEFNE VE NANE YAPRAKLARINDAN YARARLANIN

DEFNE VE NANE YAPRAKLARINDAN YARARLANIN
Hamam böceklerinin görüldüğü yerlere, defne yaprakları veya nane yaprakları yerleştirin. Haşerelerin bir süre sonra yok olmasına tanık olacaksınız.

SOĞAN VE BORİK ASİT KARIŞIMI

SOĞAN VE BORİK ASİT KARIŞIMI
Bu yöntem çok etkili ve ucuz olduğu için oldukça popülerdir. Orta boy soğanı doğrayın, yarım kap sade un ve biraz su veya bira ile, bir tutam şeker, 3 ila 4 yemek kaşığı borik asit tozunu karıştırın. Borik asit tozunu doğal malzeme satan dükkanlarda bulabilirsiniz. Her şeyi bir kapta karıştırıp evin içinde hamam böceklerinin dolaştığından şüphe duyduğunuz veya emin olduğunuz yerlere bırakın. Bu karışımı ev hayvanlarınızdan uzak tutun, onlar için toksik olabilir.

KARBONAT VE ŞEKER

KARBONAT VE ŞEKER
Bir kap karbonat ve bir kap şekeri karıştırıp bunu evinize serpiştirin. Hamam böcekleri şekere doğru çekilir ve karışımı yer. Karbonat da içlerinde baloncuklar oluşmasına sebep olup onları yok eder.

BORAKS

BORAKS
Bu doğal malzeme giysileri yıkamak için yapılan sabunlarda kullanılan doğal bir malzemedir. Yapmanız gereken evinize biraz boraks serpiştirmek, özellikle hamam böceklerinin saklandığından şüphelendiğiniz yerlere dökün. Bunun üzerinde yürüdükleri zaman susuz kalırlar ve ölürler. Hamam böceklerinin kabukları kırılıp zarar görürse nem tutamazlar ve ölürler.
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