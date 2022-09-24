Bu kez kışlık alışveriş için geldiler, tezgahları didik didik ettiler! Esnaf: Hareketlenmeye başladık

Bulgaristan’ın Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde resmi tatili fırsat bilen Bulgar vatandaşlar, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye alışverişe gelen Bulgar turistler, esnafın yüzünü güldürüyor. Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte pazarda kaban, kazak, hırka ve bot ve mont gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı. Eylül ayı ile birlikte havaların soğumaya başlamasının ardından pazarda kabandan, bota, ayakkabıdan, kazağa kadar birçok ürün tezgâhtaki yerini aldı.

BU KEZ KIŞLIK ALIŞVERİŞ İÇİN GELDİLER

Yaz aylarında sınır kapılarında yaşanan gurbetçi yoğunluğu dolayısıyla kente gelemeyen Bulgar turistler kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne’ye akın ediyor.



Sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelerek çarşı ve pazarda tezgâhları didik didik eden Bulgar turistler, aldıklarını araçlarının bagajlarına yerleştirip kentten ayrılıyor.



Ayakkabıdan, çantaya, kışlık kazaktan, monta kadar her ihtiyacını Edirne'den karşılayan komşu ülke vatandaşları, pazar esnafının yüzünü güldürüyor.



Bulgaristan’dan gelen Musa Musalova, “Şampuan aldık, giysi aldık ne gördüysek aldık. Domates, salata, patates ne ihtiyacımız varsa aldık” dedi.

