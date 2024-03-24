Bu köyde seçimin kaderi Almanya’daki seçmenlerin elinde! "Sandık başına gelmelerini bekliyoruz”

Batman merkeze bağlı Ezidilerin yaşadığı Yolveren köyünde 35 yıl süreyle rakipsiz olarak muhtarlık yapan Mehmet Alcu, geçen yıl hayatını kaybetti. Yerine atamayla bir memur muhtar olarak görev yapmaya başladı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

