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  4. Bu köyde seçimin kaderi Almanya’daki seçmenlerin elinde! "Sandık başına gelmelerini bekliyoruz”

Bu köyde seçimin kaderi Almanya’daki seçmenlerin elinde! "Sandık başına gelmelerini bekliyoruz”

24.03.2024 15:55
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Batman’ın 10 haneli Yolveren köyünde, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak 37 seçmenin 20’si, Almanya’da yaşıyor. 2 adayın yarıştığı köyde seçilecek olan muhtarı, köye gelecek seçmenlerin oyları belirleyecek. Muhtar adayı Cengiz Kıy, “Gözümüz Avrupa’daki seçmenlerde. Seçimde oy kullanma hakkı olanların sandık başına gelmelerini bekliyoruz” dedi.

Batman merkeze bağlı Ezidilerin yaşadığı Yolveren köyünde 35 yıl süreyle rakipsiz olarak muhtarlık yapan Mehmet Alcu, geçen yıl hayatını kaybetti. Yerine atamayla bir memur muhtar olarak görev yapmaya başladı.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Cengiz Kıy ve Hasan Giy’in muhtar adayı olduğu 10 haneli köyde, oy kullanma hakkı olan 37 kişi bulunuyor. Ancak, bu 37 kişiden 20’si Almanya’da yaşıyor.

Seçilecek olan muhtarı seçim zamanları veya yaz tatillerinde köye gelen seçmenlerin oyları belirleyecek.

Adaylardan Cengiz Kıy, gelecek hafta Almanya’da seçmenlerin köye gelmeye başlayacaklarını söyledi.

'GÖZÜMÜZ, AVRUPA’DAKİ SEÇMENLERDE'

'GÖZÜMÜZ, AVRUPA’DAKİ SEÇMENLERDE'

Cengiz Kıy, 35 yıl boyunca köyde muhtarlık yapan Mehmet Alcu’nun geçen yıl vefat ettiğini ve atamayla yerine memur görevlendirildiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Şimdi önümüzde yerel seçim var. Köyümüzde oy kullanma hakkı olan Avrupa’da seçmenlerimiz bulunuyor. Seçmenlerin büyük bölümü Almanya’da oturuyor. Gözümüz, Avrupa’daki seçmenlerde.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Batman
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