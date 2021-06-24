HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bu yıl Hac ibadeti var mı, yok mu? 2021 Hac yasağı devam ediyor mu?

Bu yıl Hac ibadeti var mı, yok mu? 2021 Hac yasağı devam ediyor mu?

24.06.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke seyahat yasağı koymuştu. Bunlardan biride kutsal toprakların yer aldığı Suudi Arabistan oldu. Her yıl binlerce Müslümanın Hac ibadeti için ziyaret ettiği topraklara gidiş yasaklanmıştı. Aşılamanın dünya genelinde başlaması ile Hac yasaklarının kalkıp, kalkmayacağı merak konusu oldu. Peki Bu yıl Hac ibadeti var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

Koronavirüs salgınından dolayı dünyanın pek çok ülkesinde tedbir amaçlı yasak ve kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Bu yasaklar ise İslam alemi için büyük önem taşıyan hac ibadetini olumsuz yönde etkilemişti. Son zamanlarda hız kazanan aşılamanın ardından 2021 yılı için hac yasaklarının kalkıp, kalmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki Bu yıl Hac ibadeti var mı, yok mu? 2021 Hac yasağı devam ediyor mu? İşte ayrıntılar...

Hac yasakları kalktı mı 2021?

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle her yıl düzenlenen hac ibadeti geçtiğimiz yıl iptal edilmişti.
İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan hac ziyareti tüm dünyada aşılama sürecine geçilmesi ile bu yıl yapılıp, yapılmayacağı merak konusu oldu.

HAC İBADETİ BU YIL YAPILABİİLECEK Mİ?

HAC İBADETİ BU YIL YAPILABİİLECEK Mİ?
Müslümanlar tarafından gözler Suudi Arabistan hükümetinden gelecek karar çevrilmişken, üzen haber geldi. Suudi Arabistan hükümeti yaptığı açıklamada bu yıl sınırlı sayıda olmak şartıyla yalnızca hac ibadetine ülke içindekilerin kabul edileceğini, yurt dışından hacı adaylarının halen yasaklı olduğu duyuruldu.

DİYANET'TEN AÇIKALMA GELDİ

DİYANET'TEN AÇIKALMA GELDİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan son açıklamaya göre, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip gidemediği için hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, ziyaretten vazgeçmediği takdirde kayıt haklarının 2022'ye devredilmesine karar verildi.

HAC'CA KİMLER KABUL EDİLECEK?

HAC'CA KİMLER KABUL EDİLECEK?
Tüm dünyada aşılama sürecine geçilse de bu yılda hac ziyaretleri ülke dışındaki adaylar için mümkün olmayacak. Yapılan açıkalmada yalnızca ülke içinde yer alan belirli sayıda hacı adayının ziyarete kabul edileceği söylendi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) hac pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Peş peşe ayrılıklara bir yenisi daha eklendi! Başrol ayrıldı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Yemen'de tekne alabora oldu! En az 300 ölü

Yemen'de tekne alabora oldu! En az 300 ölü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

Yerli aşının adı belli oldu: TURKOVAC

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

İçi para dolu notu okuyunca şaşkına döndü: Dikkatli aç ve oku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde' deyip duyurdu: Tüm insanlığa ait olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.