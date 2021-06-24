Bu yıl Hac ibadeti var mı, yok mu? 2021 Hac yasağı devam ediyor mu?

Koronavirüs salgınından dolayı dünyanın pek çok ülkesinde tedbir amaçlı yasak ve kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Bu yasaklar ise İslam alemi için büyük önem taşıyan hac ibadetini olumsuz yönde etkilemişti. Son zamanlarda hız kazanan aşılamanın ardından 2021 yılı için hac yasaklarının kalkıp, kalmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki Bu yıl Hac ibadeti var mı, yok mu? 2021 Hac yasağı devam ediyor mu? İşte ayrıntılar...

Hac yasakları kalktı mı 2021?

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle her yıl düzenlenen hac ibadeti geçtiğimiz yıl iptal edilmişti.

İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan hac ziyareti tüm dünyada aşılama sürecine geçilmesi ile bu yıl yapılıp, yapılmayacağı merak konusu oldu.

HAC İBADETİ BU YIL YAPILABİİLECEK Mİ? Müslümanlar tarafından gözler Suudi Arabistan hükümetinden gelecek karar çevrilmişken, üzen haber geldi. Suudi Arabistan hükümeti yaptığı açıklamada bu yıl sınırlı sayıda olmak şartıyla yalnızca hac ibadetine ülke içindekilerin kabul edileceğini, yurt dışından hacı adaylarının halen yasaklı olduğu duyuruldu.

DİYANET'TEN AÇIKALMA GELDİ Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan son açıklamaya göre, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip gidemediği için hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, ziyaretten vazgeçmediği takdirde kayıt haklarının 2022'ye devredilmesine karar verildi.